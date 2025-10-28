A situação dos lesionados do Grêmio para a reta final do Brasileirão

Marcos Rocha se recupera de lesão muscular grau 2. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

À exceção dos jogadores que sofreram lesões mais graves, o técnico Mano Menezes conta com três atletas afastados por problemas musculares, mas que devem retornar ainda nesta reta final do Brasileirão. No entanto, para a próxima rodada, contra o Corinthians, apenas um deles deve estar à disposição.

A expectativa é de que o goleiro Gabriel Grando esteja recuperado do desconforto muscular que o tirou do jogo contra o Juventude. Em termos de escalação, porém, o retorno do goleiro não representa uma mudança na equipe. Tiago Volpi voltou a atuar diante do time da Serra e será mantido como titular.

Um retorno bastante aguardado é o de Marcos Rocha. O lateral-direito se recupera de uma lesão muscular grau 2 e tem poucas chances de voltar ao time titular no duelo contra o Corinthians, domingo (2), em São Paulo. Por conta do histórico recente de problemas físicos, a ideia é garantir uma recuperação completa antes do retorno aos gramados.

Por fim, o volante Alex Santana também se recupera de uma lesão muscular de grau 2, na panturrilha direita. Ele não tem previsão de retorno para as próximas rodadas do Brasileirão. A tendência é de que tanto Marcos Rocha quanto Alex Santana voltem a ficar à disposição apenas após a Data Fifa de novembro.

Lesões mais graves

O atacante Willian vem mostrando uma boa evolução da fratura no quinto metatarso do pé direito. O jogador já caminha sem proteção no local e começa a realizar atividades leves. O processo de recuperação deve levar mais algumas semanas. Se tudo ocorrer dentro do programado, o camisa 88 ainda retornaria para as últimas rodadas do Brasileirão.

A lista de integrantes do departamento médico do Grêmio é completada por: Balbuena, Braithwaite, Villasanti, João Pedro e Rodrigo Ely. Todos com retornos previstos apenas para 2026.

O próximo jogo do Grêmio será contra o Corinthians, no domingo (2), em Itaquera, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de o técnico Mano Menezes repetir a escalação que venceu o Juventude por 3 a 1, na Arena.