A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Bahia 

Equipe de Mano Menezes ocupa a 11ª colocação do Brasilerão e visa vaga na Libertadores do ano que vem. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio enfrenta o Bahia às 20h30min deste domingo (19), em Salvador, pela 29ª rodada do Brasileirão 2025. Em 11º na tabela e visando vaga na Libertadores, o Tricolor chega embalado para encarar o time de Rogério Ceni, após uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo.

Mesmo com o departamento médico recheado — com nomes como Tiago Volpi, Balbuena, Willian e Braithwaite —, o time de Mano Menezes conta com retornos: Aravena, recuperado; Marlon e Kannemann, após cumprirem suspensão.

Outra baixa é Dodi, que recebeu o terceiro cartão amarelo consecutivo no último jogo. Uma das opções é Cuéllar, que ainda busca a melhor condição física após ter sentido dores recentemente. Caso o colombiano não seja escolhido, Mano pode optar por devolver Noriega à primeira função do meio-campo. Neste cenário, Gustavo Martins pode herdar a vaga no miolo de zaga.

Alysson, preservado, pode dar lugar a Pavon. Por fim, André Henrique é outra opção a mais para o técnico. O atacante cumpriu suspensão e pode ser alternativa a Carlos Vinicius, autor dos dois gols da vitória sobre os paulistas.

Provável Grêmio

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Noriega; Edenilson, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.