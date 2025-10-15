A provável escalação do Grêmio contra o São Paulo 

Amuzu deve ganhar a vaga no time titular. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e São Paulo duelam nesta quinta-feira (16) pela 28ª rodada do Brasileirão. A partir das 19h, na Arena, o Tricolor tenta voltar a vencer na competição de pontos corridos.

O técnico Mano Menezes deve contar com o retorno de três jogadores considerados titulares. Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius voltam depois de lesões.

Por outro lado, o treinador terá os desfalques de Kannemann, Marlon e André Henrique, todos suspensos.

Escalação do Grêmio

O Grêmio deve entrar em campo com Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Noriega), Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

O Grêmio atualmente ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, oito a mais do que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B, e 10 a menos do que o Bahia, que fecha o G-6.