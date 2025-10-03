A posição do Grêmio sobre o novo calendário divulgado pela CBF

Guerra acredita que mudanças vão valorizar o produto "Brasileirão". Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio entende que a mudança da estrutura do calendário divulgada pela CBF será positiva para o futebol brasileiro. Uma adaptação que, na avaliação do presidente Alberto Guerra, terá impacto importante para os clubes com a redução do número de partidas disputadas e uma melhor condição de jogo para as equipes.

— O Grêmio gostou. Do jeito que o futebol brasileiro está estruturado, pelo tamanho do País, preservou a questão das federações. Mesmo com o número menor de datas. Quando falamos em calendário, tínhamos que diminuir o número de jogos. Isso potencializa a melhora da qualidade do espetáculo — opina Guerra.

O presidente gremista avalia que o Brasileirão também ganha em potencial como produto para comercialização ao ser disputado durante todo o ano. Uma fonte importante de receitas aos clubes.

— Essas mudanças servirão de testes inicialmente, mas preservam todos esses pontos. Diminuição dos jogos, valorização do Brasileirão. No geral, foi muito bom. Embora como é estruturado não é viável ainda ter um calendário de nível como é dos europeus — disse.

As mudanças:

Como ficou o calendário. Leo Bandeira / Arte ZH

A partir de 2026, o Brasileirão será disputado de 28 de janeiro a 2 de dezembro, enquanto os Estaduais, com menos datas, ocorrerão entre 11 de janeiro e 8 de março. Além disso, a a final da Copa do Brasil passará a ser disputada em jogo único.

Por fim, os clubes que não estiverem na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana poderão disputar as copas regionais, como a Copa do Nordeste e as recém-criadas Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste e Copa Norte.