"A Arena é nossa": Grêmio recebe a gestão do estádio

Alberto Guerra, Marcelo Marques e Eduardo Magrisso participaram da cerimônia. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Uma salva de palmas abriu a cerimônia de assinatura que oficializou a transferência da gestão da Arena ao Grêmio nesta quinta-feira (16). Um evento discreto, com a presença de Marcelo Marques e o presidente Alberto Guerra garantiu que agora o clube é 100% responsável pela gestão no estádio.

Repetindo a frase de Fábio Koff de 2013, Guerra comemorou após a assinatura no documento.

— A Arena é nossa — disse o presidente após a oficialização.

Antes, ainda sem o documento assinado, Guerra exaltou a parceria e o apoio de Marcelo Marques para viabilizar a operação oficializada nesta quarta.

A Arena não é do Marcelo, não é da OAS. Ela é do Grêmio. A Arena é nossa. MARCELO MARQUES Empresário que repassou ao Grêmio a gestão da Arena

— O Grêmio passará a gerir novamente o seu estádio. Nosso total agradecimento ao Marcelo. Mas reconhecer também as gestões passadas que nos ajudaram a abrir esse caminho. Agradecer também ao meu Conselho de Administração, que foi muito forte e atuante nessa luta — enfatizou o presidente.

Celebração

Marcelo Marques falou rapidamente sobre a situação. Visivelmente emocionado, o empresário exaltou o fato do clube passar a gerir o estádio.

— Hoje estou na condição de torcedor. Quero destacar a felicidade. Estava muito ansioso para que chegasse esse dia. Para o Grêmio ter o controle. A Arena não é do Marcelo, não é da OAS. Ela é do Grêmio. A Arena é nossa. Fica o legado de entregar o estádio — afirmou.

Leia Mais Grêmio aplica multa a Kike Olivera; entenda os motivos

O empresário afirmou que deixou um novo gramado e mais torres de iluminação para o tratamento do campo já pagas para o clube.

— O Grêmio é uma grande família. E toda família precisa de uma casa. E o Grêmio tem a casa — comemorou.

Oficialmente, o Grêmio passará a gerir o estádio a partir de 1º de novembro. A partir desta data é que o clube passa a administrar as receitas e ser responsável pelas despesas com a operação do dia a dia.

Assista à cerimônia de assinatura