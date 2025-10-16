A análise do lance de pênalti que resultou no segundo gol do Grêmio contra o São Paulo; veja o vídeo

O segundo gol do Grêmio sobre o São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), foi de pênalti. E com direito à polêmica antes da conversão.
Isso porque Edenilson invadiu a área a dribles, e foi derrubado por Sabino. Convicto, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não assinalou a infração no campo.
No entanto, chamado ao VAR, reviu a decisão e optou pela marcação da penalidade. Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o pênalti foi claro.
— O Sabino tenta recolher o corpo, mas ele acaba atropelando o Edenilson. Pênalti para o Grêmio. Pega o pé, pega perna. Pênalti claríssimo — afirmou.
Na cobrança, o Grêmio ampliou. Carlos Vinicius fez o segundo dele e o segundo do Tricolor na partida.
Veja a análise do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos:
