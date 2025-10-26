A análise das possíveis expulsões de jogadores do Juventude contra o Grêmio; veja vídeo

Juventude recebeu cinco amarelos no primeiro tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

O Juventude teve quase metade de seu time amarelado apenas no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão, neste domingo (26).

Cinco jogadores da equipe da Serra foram penalizados com amarelo na etapa inicial, sendo que dois deveriam ter sido expulsos, segundo Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Lances para expulsões

Aos 42 minutos da etapa inicial, Jadson, que já tinha cartão amarelo, deu forte chegada em Arthur, que ficou caído no gramado com dores.

— Ele (Jadson) deu uma solada. Lance para cartão amarelo. Como já tem, deveria ter sido expulso.

Depois, aos 48 minutos, Alan Ruschel foi amarelado em carrinho em João Lucas. Logo na sequência, o capitão do Juventude dividiu uma bola com Dodi.

— Alan Ruschel deu uma chegada com excesso de força, chutou a bola, levantou o pé e acertou com a sola da chuteira na perna do Dodi. Já tinha amarelo, merecia o segundo, merecia ser expulso — analisa Diori.

O Grêmio encerrou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, com gol de pênalti de Carlos Vinícius.

A análise do comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos: