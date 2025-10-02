A análise da arbitragem no gol anulado do Grêmio contra o Santos; veja vídeo

Diori Vasconcelos entendeu que o árbitro da partida errou na marcação. GZH / YouTube/Reprodução

Um lance polêmico envolvendo a arbitragem marcou a primeira etapa da partida entre Santos e Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor chegou a abrir o placar.

Aos 18 minutos, Alysson fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, invadiu a área e foi bloqueado na hora da finalização. Após falha do goleiro Gabriel Brazão, a bola voltou para o atacante, que marcou o gol.

Contudo, o VAR chamou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva para rever a jogada, já que a bola bateu na mão de Edenilson antes de sobrar para Alysson. Após analisar as imagens, o juiz anulou.

Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o gol não deveria ter sido anulado.

— Como a bola bate na mão de um jogador e quem faz o gol é outro, esse toque passa a ser interpretativo. Não caracteriza aquela ideia de que pegou na mão é falta. Não, é interpretar se há a posição natural, se o jogador está com o braço em uma posição natural. E para mim, o jogador do Grêmio está com o braço em posição absolutamente normal. Absolutamente normal — disse Diori, que entendeu o lance como legal.

Confira a análise de Diori Vasconcelos sobre o gol anulado