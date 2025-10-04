Grêmio

Polêmica
Notícia

A análise da arbitragem na expulsão do zagueiro Kannemann contra o Bragantino; veja o vídeo 

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o cartão vermelho foi "exagerado"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS