A análise da arbitragem na expulsão do zagueiro Kannemann contra o Bragantino; veja o vídeo 

Kannemann recebeu o vermelho direto no final do primeiro tempo.

A primeira polêmica de Bragantino x Grêmio, neste sábado (4), foi registrada no fim do primeiro tempo. O árbitro expulsou o zagueiro Kannemann, antes de uma cobrança de falta, já nos acréscimos, em um lance que gerou muita reclamação do Tricolor.

Antes de a cobrança ser feita, a arbitragem teria visto uma agressão de Kannemann. O árbitro expulsou o zagueiro direto, e não marcou pênalti porque a cobrança ainda não havia sido autorizada.

O zagueiro ficou inconformado com a decisão, e se recusou a sair de campo, atrasando o recomeço do jogo. Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, não houve força que justificasse a decisão do árbitro:

— Não enxerguei agressão para cartão vermelho. A intensidade não justifica o cartão vermelho. Pelas imagens que a gente tem, é uma expulsão exagerada — afirmou.

Apesar dos protestos tanto do zagueiro quanto do restante do time, o árbitro não foi à cabine do VAR para rever o lance.

Veja abaixo o que disse o comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos: