Willian valoriza empate contra o Botafogo e vê evolução no Grêmio: "É o nosso objetivo"

Meia de 37 anos esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando parecia que o Grêmio seria derrotado dentro da Arena para o Botafogo, um pênalti convertido por Tiago Volpi garantiu o empate em 1 a 1. As duas equipes duelaram por um jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.

Além do goleiro, quem também teve destaque foi o meia Willian. Em sua segunda partida pelo clube, mostrou mais uma vez qualidade para acionar os companheiros dentro de campo, sendo boa alternativa para o Grêmio armar o time.

Após a partida, o jogador falou na zona mista e destacou o ponto conquistado. Apesar do time não ter buscado a vitória em casa, ele valorizou o empate pelas circunstâncias do jogo.

— Quando a gente joga dentro de casa, é obrigação tentar conquistar os três pontos. Mas, pela circunstância do jogo, pelo adversário também que estávamos jogando contra, acho que temos que valorizar esse ponto que conquistamos — respondeu o meia.

Willian também foi questionado sobre as duas últimas partidas, justamente as que ele esteve em campo. Primeiro, a equipe venceu o Inter no Gre-Nal 448, no Beira-Rio. Depois, empatou com o Botafogo.

Na avaliação dele, existe uma evolução no time, que pode buscar novos objetivos na temporada a partir de sua chegada.

— O time está crescendo, está evoluindo e tem tudo para continuar o Campeonato Brasileiro conquistando vitórias. Esse é o nosso objetivo, já pensando no próximo domingo — concluiu Willian.

O Grêmio volta a jogar neste domingo (28), às 11h, contra o Vitória, na Arena, pela 25ª rodada da competição.