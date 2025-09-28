Willian tem fratura em osso do pé direito e vira desfalque no Grêmio

O atacante Willian, do Grêmio, teve confirmada fratura em um osso (5º metatarso) do pé direito. O jogador sofreu uma pancada no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, neste domingo (28), e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Com a confirmação da lesão, não está descartado que o jogador perca o restante da temporada. O Grêmio não confirma o tempo de parada do jogador.

No início da noite deste domingo, o clube atualizou a situação do jogador. Em nota, o Departamento Médico afirmou que Willian será reavaliado nesta segunda-feira (29).

A expectativa é por um diagnóstico mais detalhado sobre tempo de parada do atleta de 37 anos, que estreou pelo clube na vitória por 3 a 2 no Gre-Nal do dia 21 e estava em sua terceira partida pelo Tricolor.

Antes de nova parada do Brasileirão em função da data Fifa de outubro, o Grêmio jogará duas vezes fora de casa: contra o Santos, quarta-feira (1), às 21h30min, e diante do Bragantino, sábado (4), às 18h30min.

Veja, abaixo, a nota do clube na íntegra: