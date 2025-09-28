Grêmio

Mais uma baixa
Notícia

Willian tem fratura em osso do pé direito e vira desfalque no Grêmio

Atacante sofreu pancada em triunfo sobre o Vitória, neste domingo, e foi substituído ainda no primeiro tempo; jogador será reavaliado na segunda

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS