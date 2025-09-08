Willian já tem data para estrear pelo Grêmio; entenda

Willian aprimora a parte física no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Gremio

O torcedor do Grêmio ainda vai precisar esperar para ver em campo o último reforço contratado para a temporada de 2025. Willian não será utilizado contra o Mirassol, no próximo sábado (13), na Arena. O planejamento da comissão técnica é de que o meia-atacante faça uma espécie de pré-temporada no CT Luiz Carvalho antes de estrear.

Desde o fim de semana, o jogador treina junto aos novos companheiros. Apesar de ter mantido a forma física na Inglaterra, com o auxílio de preparador particular, o clube crê que trabalhos individualizados não são suficientes para deixá-lo pronto para os jogos oficiais.

Assim, a ideia é de que Willian, de 37 anos, utilize os dias que antecedem o Gre-Nal 448, dia 21 de setembro, no Beira-Rio, para aprimorar a parte física e técnica. Assim, ele estreará no clássico. O jogador se apresentou em boas condições, mas ainda vai precisar readquirir o ritmo competitivo. O último jogo foi no dia 10 de maio, ainda pelo Fulham-ING.