Willian faz primeiro treino no Grêmio

Willian vinha trabalhando com um preparador particular em Londres. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Cerca de 24 horas após chegar a Porto Alegre, o meia-atacante Willian já treina com o elenco do Grêmio. Aos 37 anos, o jogador foi anunciado oficialmente na sexta-feira (5).

Willian vinha trabalhando com um preparador particular em Londres, então manteve a forma mesmo após o fim do contrato com o Fulham. Tanto que já teve condição de participar da atividade na manhã deste sábado (6), no CT Luiz Carvalho.

Antes mesmo de receber o jogador em Porto Alegre, o Grêmio teve acesso a alguns números físicos do atleta na Inglaterra e aprovou a condição. Internamente, o clube gaúcho acredita que o jogador precise apenas retomar o ritmo de jogo.

Possível estreia

É possível que Willian faça sua estreia pelo Grêmio na partida diante do Mirassol, dia 13, na retomada do Brasileirão. Contudo, ainda não há uma decisão definitiva da comissão técnica sobre isso.

A tendência é de que, nas próximas horas, Mano Menezes converse com o atleta para definir uma possível data de estreia. Além disso, o treinador também vai ouvir o jogador para que ambos tracem um plano de como ele pode ser usado taticamente na equipe gremista.