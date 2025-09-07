Willian faz primeiro treino com bola no Grêmio

Willian participou de trabalho tático no CT Luiz Carvalho neste domingo (7). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Willian fez seu primeiro treino com bola com os demais companheiros na atividade deste domingo (7), no CT Luiz Carvalho. O jogador chegou a Porto Alegre na última sexta-feira (5) e realizou apenas trabalhos físicos no sábado (6).

Apesar da presença do meia-atacante no campo, a tendência é de que ele não esteja entre as opções de Mano Menezes para o jogo contra o Mirassol. A partida contra os paulistas será a estreia de Arthur. A previsão é de que o ex-jogador do Chelsea seja utilizado no clássico Gre-Nal, no Beira-Rio, do dia 21 de setembro.

Treinos fechados

Como os treinamentos do Grêmio ocorrem sem a presença da imprensa, foi possível perceber a participação do mais novo reforço da equipe pelos materiais divulgados pelo clube.

A comissão técnica comandou um treino com ênfase em questões táticas e técnicas. Duas equipes foram formadas. O time com a bola precisava construir lances de ataque e finalizar no gol do adversário, enquanto a equipe que defendia precisava roubar a bola para iniciar contra-ataques e finalizar em três mini goleiras.