Willian, do Grêmio, sente dores e deixa jogo contra o Vitória; fratura é diagnosticada

Aos 20 minutos da partida entre Grêmio e Vitória na manhã deste sábado (28), na Arena, Willian teve de ser substituído. O meia sentiu dores no pé direito após dividida com Raúl Cáceres.

O jogador recebeu atendimento médico e tentou continuar em campo. Depois de alguns minutos demonstrando desconforto, Willian pediu para sair. À tarde, o clube revelou que o meia sofreu fratura em um osso (metatarso). Não há previsão de retorno.

Alysson entrou no lugar. Na ida para o vestiário ao final do primeiro tempo, o meia de 37 anos estava mancando.

Grêmio x Vitória é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.