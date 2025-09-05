Willian desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Willian chegou a Porto Alegre na manhã de sexta-feira. Filipe Duarte / Agencia RBS

Mais um reforço gremista desembarcou em Porto Alegre. O meia-atacante Willian, 37 anos, que estava em Londres, onde defendeu o Fulham até julho, chegou ao Aeroporto Internacional Salgado Filho na manhã desta sexta-feira (5).

O jogador realizará exames médicos à tarde e, se aprovado, assinará com o Tricolor. Escoltado pela equipe de segurança do clube, o jogador não parou para falar com a imprensa.

Sem disputar uma partida oficial desde maio, o atleta realizava trabalhos físicos com um profissional particular para manter a forma enquanto definia o futuro da carreira.

A expectativa é de que o atleta fique à disposição de Mano Menezes para o primeiro jogo após a data Fifa. O Grêmio volta a campo no dia 13 de setembro, contra o Mirassol, na Arena.