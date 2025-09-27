Voto online para eleição do Grêmio é normalizado após instabilidade

Esplanada da Arena durante votação para Conselho Deliberativo. Geison Lisboa / Agencia RBS

O processo de eleição online para a renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio voltou ao seu fluxo normal. No início do pleito, o sistema chegou a ficar fora do ar, mas nas últimas horas os problemas foram corrigidos. Até a publicação desta reportagem, às 16h, cerca de 13 mil votos foramcomputados.

O principal problema ocorreu justamente no momento da abertura do processo, quando o sistema online ficou sobrecarregado devido à alta demanda, causando dificuldades para quem optou pelo voto à distância. Segundo o Grêmio, o sistema foi restabelecido às 11h50min.

Mesmo podendo ocorrer algum tipo de instabilidade, a comissão eleitoral informou que o fluxo da votação se mantém normalizado, e a maioria dos votos continua sendo realizada pelo site votacao.gremio.net.

A eleição segue até às 17h. É possível que os sócios do Grêmio realizem seus votos presencialmente pelo Portão A da Arena.