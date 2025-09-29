Volpi segue como desfalque no Grêmio; saiba quais partidas ele ficará fora

Goleiro deve voltar a ser opção após a data Fifa. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio terá outro desfalque além de Willian para os dois próximos jogos. Tiago Volpi deve seguir de fora, por conta do mesmo problema físico que o tirou da partida contra o Vitória.

Inicialmente, o goleiro conseguiu administrar o problema. A lesão muscular surgiu após uma pancada sofrida durante o jogo contra o Flamengo. O tratamento dos médicos e fisioterapeutas ajudou a manutenção do edema.

Mas uma queda em uma das defesas contra o Botafogo provocou outro trauma na mesma região. O que agravou o quadro.

O goleiro realizou exames médicos na reapresentação dos jogadores nesta segunda-feira (29), no CT Luiz Carvalho, para determinar o tempo de parada.

A tendência é de que Gabriel Grando assuma a titularidade até a parada dos jogos para a data Fifa, que vai de 6 a 14 de outubro.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.