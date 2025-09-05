Volante revelado na base retorna ao Grêmio após disputa da Série C 

Atleta de 22 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Renan Jardim / Grêmio FBPA/Divulgação

O volante Mila está de volta ao CT Luiz Carvalho. O jogador de 22 anos estava emprestado ao Tombense desde fevereiro e foi devolvido ao Grêmio.

Com o rebaixamento do clube mineiro na Série C, não há mais competições a serem disputadas neste ano. O jovem havia sido cedido em fevereiro e disputou 21 jogos (sendo 14 como titular).

Mesmo reintegrado, o atleta revelado na base gremista não tem perspectiva de utilização pelo técnico Mano Menezes, já que o elenco possui oito opções para a função (Alex Santana, Arthur, Edenilson, Cuellar, Camilo, Dodi e Noriega), além de Villasanti que se lesionou e só voltará aos gramados na próxima temporada.

Mila subiu para os profissionais do Grêmio em 2023, tendo participado de nove partidas. O vínculo do atleta com o Tricolor se estende até dezembro de 2026.