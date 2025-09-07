Volante do Grêmio sofre grave lesão nos Estados Unidos

Carballo perdeu espaço em 2024 no Grêmio e foi para a MLS. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O volante Felipe Carballo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado. O jogador está no Portland Timbers, em seu segundo empréstimo para o futebol dos Estados Unidos. No último jogo, diante do Minessota United, o uruguaio precisou ser substituído e deixou o gramado aos 43 minutos de partida.

Carballo tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Portland, mas a extensão da lesão aponta um período maior de recuperação.

Felipe Carballo chegou ao Grêmio em 2023 com a vitrine de melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Mesmo titular e com gol em clássico Gre-Nal, não conseguiu se firmar, perdeu espaço em 2024 e foi emprestado ao New York Red Bull. O contrato com o clube gaúcho vai até o final de 2026.