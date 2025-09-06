Volante do Grêmio passa por novo procedimento cirúrgico

Villasanti rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Bruno Flores / Agência RBS

O volante Villasanti precisou ser submetido a um novo procedimento cirúrgico na tarde da última sexta-feira (5). O paraguaio foi atendido no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para uma limpeza no joelho esquerdo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Diogo Rossi e confirmada por Zero Hora. O Grêmio afirma que a nova cirurgia não afetará o prazo de recuperação do atleta, que só deve voltar em maio de 2026.

Ainda de acordo com o clube, na segunda cirurgia foi feita uma limpeza no joelho esquerdo e a remoção de uma pequena inflamação. O médico da seleção paraguaia, que também conduziu o primeiro procedimento, foi o responsável pela operação, junto de um médico do Grêmio.

Em 26 de agosto, Villasanti passou por um primeiro procedimento, em São Paulo, para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior e remoção de uma parte do menisco.