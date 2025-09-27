Vice-presidente do Grêmio e dois dirigentes de futebol deixam o Conselho Deliberativo

Fábio Floriani (E), Guto Peixoto (C) e Alexandre Rossato (D) RBSTV/Filipe Duarte/Luís Gustavo Santos / Reprodução/Agência RBS

A eleição para renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio terminou com apenas duas chapas atingindo a cláusula de barreira e, consequentemente, conquistando cadeiras. A chapa da situação foi uma das que não alcançou os 15% necessários, e saiu como a grande derrotada do pleito.

Dos 18.486 votos computados, entre presenciais e online, a Chapa 3 — DNA Tricolor – Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver — obteve apenas 851 votos (4,61%) e, com isso, perde força para as próximas eleições internas do clube à presidência.

Além de Fábio Floriani, que atualmente integra o Conselho de Administração do Grêmio, dois dirigentes do departamento de futebol também perderam suas cadeiras no Conselho Deliberativo: o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto, que tentavam renovar seus mandatos pela chapa da situação.

A posse dos novos conselheiros ocorre de forma imediata após o pleito. Ou seja, quem não conseguiu renovar seu mandato deixa de ser conselheiro do Grêmio imediatamente. A próxima eleição, em primeiro turno, está marcada para outubro, apenas com o voto dos conselheiros, para a escolha do novo presidente.

Resultados

Chapa 1 - Identidade Gremista: 1.514 (8,21%)

Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques: 11.374 (61,60%) - 120 conselheiros eleitos

Chapa 3 - DNA Tricolor (Alberto Guerra): 851 (4,61%)

Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende: 1.202 (6,51%)

Chapa 5 - Chapa da CIA (Denis Abrahão): 736 (3,99%)

Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro (Paulo Caleffi): 2.788 (15,10%) - 30 conselheiros eleitos

