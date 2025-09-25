Veja as propostas de cada chapa para o Conselho Deliberativo do Grêmio

No sábado (27), o torcedor do Grêmio terá uma tarefa importante no que diz respeito ao futuro do clube. O dia será marcado pela votação para o Conselho Deliberativo. Serão renovadas 150 cadeiras, além de 30 suplentes. Os sócios aptos terão seis chapas para escolher. Cada grupo conta com 180 nomes em sua nominata.
Para eleger nomes no Conselho, cada grupo terá de somar mais de 15% dos votos, atingindo cláusula de barreira. O número de eleitos de cada uma das chapas será proporcional aos votos recebidos. O mandato dos novos representantes será válido até 2031.
Vale destacar que o pleito é fundamental para a eleição presidencial, que deve ocorrer em novembro, visto que metade dos conselheiros que votarão na primeira parte serão escolhidos neste sábado.
Quanto às chapas candidatas ao Conselho, Zero Hora consultou cada uma delas e perguntou "Por que o sócio deve votar na sua chapa?". As respostas estão abaixo.
CHAPA 1 - Identidade Gremista
Site: https://identidadegremista.com.br/
"Porque queremos falar e tratar o FUTEBOL NO CONSELHO, com transparência e responsabilidade!
Porque queremos um time forte, com raça, com garra e vitorioso, pois essa é a verdadeira razão de existirmos!
Porque entre as chapas somos a que tem propostas REAIS para melhorar o Grêmio e sua Gestão, independente de quem for o presidente.
Porque somos uma chapa sem figurões, mas sim formada por Gremistas que buscam a união do Clube, sem vaidade e pensando unicamente no Grêmio!
Porque somos contra a SAF, porque o Grêmio não é nosso, deles ou daqueles mas sim de todos os GREMISTAS!!!
Porque desde 1903 o Grêmio é nossa paixão, nossa familia e nossa religião!!!
Por isso dia 27/09, chega dos mesmos, vote CHAPA 1 para voltarmos ter a nossa IDENTIDADE GREMISTA, pois O GREMIO É DOS GREMISTAS!!!!"
CHAPA 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso
Site: https://ogremioenosso.net/
"A chapa 2 tem um projeto claro, com metas, transparência e resultados. Não falamos em promessas. Falamos em trabalho. Reunimos grandes gremistas como Celso Rigo e Marcelo Marques, além de novas lideranças, unindo experiência e renovação para um Grêmio mais organizado, competitivo e próximo do torcedor.
Já colaboramos em entregas concretas, como a viabilização da compra da gestão da Arena, passo histórico para recolocar o estádio a serviço do sócio, e na chegada de reforços que fortalecem o time ainda em 2025.
Defendemos gestão responsável, planejamento de longo prazo, valorização da base, Arena recebendo bem o nosso torcedor e decisões técnicas no futebol. O Grêmio precisa voltar a ser do tamanho do Grêmio.
Se você acredita num clube forte, protagonista e vencedor, seu voto é na Chapa 2. O Grêmio é nosso!"
CHAPA 3 - DNA Tricolor - Com o Grêmio, Onde o Grêmio Estiver
Site: www.dnatricolorchapa3.com.br
"DNA Tricolor apresenta as propostas para o Conselho, unindo tradição e inovação na condução do clube. Primeiramente, o nosso compromisso está na defesa de um Departamento de Futebol Moderno, com processos estruturados, utilizando tecnologia e dados para gerar resultados qualificados, aliados a profissionais de alta qualificação, para melhorar a saúde e a performance dos atletas e da equipe.
Também priorizamos o fortalecimento do futebol feminino, tal qual o aumento crescente de investimentos das categorias de base, incluindo uma obrigação estatutária, para garantir o futuro tricolor. No campo da gestão, propõe a busca por novas receitas através do marketing e da exploração da Arena, trazendo maior sustentabilidade financeira, aliada a uma governança corporativa moderna, com estabilidade, profissionalização e menos politização.
Defende ainda a implantação de planejamento estratégico integrado, a cobrança pela atuação ativa dos conselheiros e o reconhecimento da história do Grêmio por meio da valorização das conquistas e dos ex-atletas. Acreditamos que ser gremista é honrar o passado, cuidar do presente e preparar o clube para conquistas ainda maiores."
CHAPA 4 - O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade
Site: https://gremiodetodos.com.br/chapa4/
"O sócio deve votar na CHAPA 4 porque ela é formada por gremistas comuns que ainda não foram conselheiros (100% renovação), mas que têm propostas para mudar o Conselho Deliberativo. E mudar o Conselho é mudar o Grêmio!
A CHAPA 4 é a única que propõe expulsar conselheiros faltosos e omissos (fim da justificativa de faltas) e acabar com a figura do conselheiro vitalício, porque todo conselheiro deve ser eleito.
É a única que, por transparência, quer a transmissão das sessões do Conselho pela GrêmioTV.
A CHAPA 4 garantirá, no Estatuto, um percentual orçamentário mínimo a ser investido nas categorias de base, protegendo-as de direções incompetentes.
A CHAPA 4 é do Movimento Grêmio de Todos, que não é da velha política do Clube e que foi oposição à última Direção Romildo e à atual Direção Guerra.
A CHAPA 4 é contra a venda do Grêmio: o Grêmio não precisa de SAF, o Grêmio precisa de gestão de verdade!
Acesse o nosso site (gremiodetodos.com.br/chapa4) para conhecer mais propostas!
Vote CHAPA 4!"
CHAPA 5 - Chapa da CIA
Site: www.instagram.com/conselheiros.cia
"5 MOTIVOS PARA VOTAR NA CHAPA 5:
1. A Chapa 5 une o legado de Fábio Koff, Cacalo e Denis Abrahão com a renovação representada por 92% de nossa nominata;
2. Defendemos uma atuação propositiva no Conselho, atuando para resgatar a identidade do Grêmio e lutando por maior valorização da nossa base. Uma de nossas ideias é a criação de um mecanismo que reverta um percentual de cada venda de atletas formados no clube para a sua categoria de origem;
3. Queremos um Grêmio que cuide melhor do sócio dentro e fora da Arena. E para aqueles sócios do interior que vêm aos jogos, vamos trabalhar para o clube garantir uma reserva de ingressos e espaços de acolhimento dignos;
4. Lutaremos por um Conselho que seja mais resolutivo, plural e atuante. Por isso, entendemos que algumas sessões devem ser abertas a sócios previamente cadastrados. Queremos estimular a formação de novas lideranças;
5. Devemos SERVIR AO GRÊMIO E NÃO SE SERVIR DO GRÊMIO."
CHAPA 6 - Grêmio Forte e Copeiro
Site: www.instagram.com/forteecopeiro/
"O sócio gremista deve votar na Chapa 6 porque lutaremos para que a torcida e o futebol voltem a ser o pilar central do clube revivendo os tempos em que o Grêmio era imbatível em sua casa e respeitado em todo o continente.
Nosso compromisso é com a retomada das vitórias, a reconquista de títulos e a reconexão da torcida com o time, aproximando cada vez mais o sócio ao clube e ao Conselho Deliberativo. A Chapa 6 nasceu da união de pessoas que compreendem que só juntos podemos fortalecer o clube. Essa sinergia precisa estar refletida no Conselho Deliberativo: diversidade de ideias, equilíbrio nas decisões e união em torno de um só objetivo — recolocar o Grêmio no caminho das vitórias.
Com 92% de renovação, nossa chapa representa a chegada de novas lideranças e novas vozes, sem abrir mão da experiência necessária. Somos o equilíbrio para decidir e a força para vencer. No dia 27/09, contamos com o teu voto: Chapa 6 – Por um Grêmio Forte e Copeiro."
Confira as nominatas das seis chapas
Chapa 1 - Identidade Gremista
1 CLÁUDIO DEVIT MEDEIROS JÚNIOR
2 MAICHEL MATTIELLO
3 ROSA BEATRIZ FORESTI
4 ARTUR BRAND KIRCH
5 THIAGO CECCHINI BRUNETTO
6 PATRICIA DA SILVA FERREIRA
7 KLEBER LUIZ ZAMPIERI
8 GLÁUBER DOUGLAS DO NASCIMENTO MELLO
9 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA
10 ALBERTO LUIZ PINZETTA
11 DAVID STIVAL
12 SÉRGIO ENRIQUE BENKA MORAES
13 SANDRA REGINA DE PAULA GUEDES QUINTANA
14 IVO MEDEIROS PACHECO NETO
15 CRISTIANO CAMPOS DE CASTRO
16 EPIFANIO GENELCI LOSS
17 RENATO DONADIO MUNHOZ
18 JONATHAN GRASEL
19 EDUARDO ELY DE MELLO
20 THOMAS JEFERSON HAAG
21 CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
22 GILSON IANZER JARDIM
23 SIEGFRIED KOELLN
24 RENATO KLIEMANN PAESE
25 RODRIGO DA SILVA MACHADO
26 CRISTIANO DAVID BECKER
27 ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER
28 ANTONIO ESCOSTEGUY CASTRO
29 DANIEL KESSLER DE OLIVEIRA
30 JOÃO NIRLESIO MENDES
31 CLAITON DAILOR RENCK
32 ROBERTO FOLLADOR
33 LUIZ FERNANDO MUNARETTO
34 MARIA ELENA DA SILVA TAVARES
35 EDUARDO SUSIN
36 DOUGLAS POHLMANN VELASQUEZ
37 ANDRÉ LUCCA
38 LUCIANO PADILHA RIBEIRO
39 JOSUÉ VANIUS UZON HOEWELL
40 ANGELO MATTOS BAGOLIN
41 FELIPE BROCHADO
42 RAFAEL FORACE
43 CARLOS RENATO RIZZA GONÇALVES
44 MARIA GICELDA VIEIRA DE LIMA
45 SILVIO MARINHO RAINCKE
46 FLAVIO ARIOSTO VIEIRA MARQUES
47 BRUNO RODRIGUES REPPOLD
48 LUIS HONÓRIO MENDES FLORES
49 ADÃO GILNEI DE ÁVILA RAMOS
50 RONALD SANTIAGO DE CASTRO
51 ROGÉRIO MORIM RODRIGUES
52 ADRIANO ERNANI LERSCH
53 LUIZ FERNANDO SOMENZI
54 CARLOS VALDIR KOCHHANN
55 RENATA NUNES RODRIGUES
56 EDUARDO GUARAGNA KAYSER
57 ROALDO PAWELAH DORNELLES
58 ALFREDO OBINO JOB
59 TOMAZ SANDI
60 MARCOS CHITOLINA
61 RAFAEL HOLLER
62 VINICÍUS GOMES DOS SANTOS
63 RODRIGO TRINDADE
64 ALAN SEGALA
65 PATRÍCIA SILVEIRA ZINGANO
66 OSEIAS SCHROEDER
67 PAULO FERNANDO AIROLDI
68 ALEXANDRE DIAS ABREU
69 FABRICIO MARTINEZ DUARTE
70 MARCELO PEREIRA SOARES
71 JORGE LUÍS BOFF ANDRIOLLA
72 GUSTAVO DE MARSILLAC PEÑA
73 RICARDO ISSLER UNFRIED
74 ÉDER PUCHALSKI
75 ALESSANDRO CZUKA KARNAS
76 ALEXANDRE MAYER CESAR
77 GUSTAVO KONRATH
78 RAFAEL DIAS PUERTA
79 TELMO LUIZ BENEDETTI
80 SORAYA DAMASIO BERTONCELLO
81 SILVIA FORESTI ENGLERT
82 JOSÉ ROBERTO HENRIQUE BASTOS
83 ROGER MILANEZ GRECO
84 LEONARDO GOULART BORDIGNON
85 EDUARDO PINZETTA
86 MICHAEL MOISES TATSCH DA SILVA
87 CARLOS ALBERTO DE ASSIS TATSCH
88 WILLIAM QUADROS KRAEMER
89 GABRIELA PIARDI DOS SANTOS
90 RAMÓN CABALLERO RODRIGUEZ
91 JOAQUIM DOMINGOS VANELLI NETO
92 MARCELO W SCHROEDER
93 JOÃO BARROSO DE MATOS
94 ROBERTO DORNELES SEVERO
95 CARLOS AUGUSTO PASQUALETTO CHIES
96 ERON XAVIER FONSECA
97 MARLON ADRIANO BALBON TABORDA
98 CAMILA LOSS VICTOR
99 RICARDO NEUBARTH
100 MARCELO GAYARDI RIBEIRO
101 MIGUEL ENRIQUE ALMEIDA STEDILE
102 GUILHERME SILVA MARQUES
103 ÉDERSON MOISÉS KÄFER
104 RAUL BONNESS DA CUNHA
105 MARCOS FILIPE MARCON
106 VICTOR AUGUSTO REICHERT
107 JOAREZ ROQUE BUSATTO
108 LEONARDO ROEDER
109 RAMIRO SANTANA MORENO LÓPES
110 GABRIEL PINTO RIBEIRO
111 BRUNO CHAVES CARVALHO
112 LUIZ FERNANDO GUSMÃO SIMÕES
113 GABRIEL TESSIS
114 LUCAS WIEBBELLING SCHROEDER
115 FABIO FERRONATO MATEI
116 LIOMAR ASTOLFI
117 MARCOS ALEXANDRE WESCHENFELDER
118 JOSÉ PAULO KLEIN
119 CLEITON CARLOS MARTINELLI
120 MARIA CLAUDIA CARLOTTO
121 LUCIANA SILVEIRA
122 RAFAEL LOSS
123 RAMIRO CROCHEMORE CASTRO
124 ALFREDO MAHLE NETO
125 ÍTALO OLIVEIRA DORNELLES
126 AMANDA MENDES
127 LUÍS OTÁVIO DALOMA DA SILVA
128 FRANCISCO BASSO
129 THIAGO ANDRÉ ZANETTI
130 MATEUS FABBRIS
131 THOMAZ HECK MUNHOZ
132 ANELISE LUMMERTZ MATTIELLO
133 RENATO LEVIN BORGES
134 LIGIANE REMBWSKI BECKER
135 JAIME LUÍS BATISTA DE MATTOS
136 IRACI BORTOLON
137 FÁBIO LUÍS DE OLIVEIRA
138 SANDRA ROSSETI MENDES
139 ALBERTO MARTINS BRENTANO
140 RODRIGO FORACE
141 FABIO CANATTA DE SOUZA
142 ROGER GORSKI
143 TALLES OLIVEIRA MARTINS
144 VICENTE ARIOVALDO LUMMERTZ JÚNIOR
145 MARCELO BERGTER
146 LUIZ FELIPE RODRIGUES BRUZZA
147 NEY WIEDEMANN NETO
148 ELDIR JOSÉ GAZZOLA ANTONINI
149 RODRIGO PREUS FONSECA
150 ANDRE LUIS TRIERVEILER DO NASCIMENTO
151 CAMILA CORREA HOFFMANN
152 RAFAEL BELLÓ KLEIN
153 NEURI ANGELO ZAMBIASI
154 LAÉRCIO FABBRIS
155 MARCIO SOARES BERCLAZ
156 AIRTON CEZAR TEIXEIRA
157 MORENO CARVALHO SILVA
158 NARIOMAR MEDEIROS DA COSTA
159 RAYMUNDO GALLIO SOBRINHO
160 ANDRÉ LUIZ GHIS ARRUÉ
161 MERCEDES CERUTTI
162 LUIZ FELIPE SEGALA
163 TIAGO GORNICKI SCHNEIDER
164 JONATAS ANSCHAVO DA FONSECA
165 DIEGO MONROE KURTZ
166 RONALDO LUIS AFONSO
167 JÉFERSON VALCORTE
168 JOCIEL ROCKENBACH
169 EDER TRAPP
170 CASSIANO GONÇALVES MENDES
171 PAULA OLIVEIRA PAESE
172 HELENIR AGUIAR SCHURER
173 ALEXANDRO FERREIRA PADILHA
174 MATEUS ARI DE GIACOMETTI
175 AUGUSTINO DARTORA
176 SIDNEI BERNARDO PAUL
177 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
178 GILBERTO HAAG FERREIRA
179 ADRIANO DA SILVA
180 BERNARDO MARQUES AZEVEDO DE SOUZA PINTO
Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso
1 CELSO RIGO
2 MARCELO MARQUES
3 ANTONIO DUTRA JR.
4 FÁBIO RAFAEL DOS SANTOS RIGO
5 GAÚCHO DA GERAL
6 PHIL JARDIM
7 CLAUDIOMAR MARQUES
8 ANTONIO BACHIERI
9 RICARDO TODESCHINI
10 LEONARDO LAMACHIA
11 MARCIO FLORIANO
12 FABRICIO DA ROSA MONTEIRO
13 GUSTAVO BARROS SIROTSKY
14 GUSTAVO MARQUES
15 ROBERTO BIRMANN SIROTSKY
16 JOSÉ EDUARDO CAMARGO ABELLA
17 FERNANDO MARTINI
18 LUIS ARIANO ZAFFALON
19 SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS
20 FERNANDO LUCHESE
21 RENATA ZORZETTO
22 GIOVANNI LEMOS BINA
23 DIMAS SOUZA DA COSTA
24 EDUARDO JENISH BARBOSA
25 JULIANO RODRIGUES FERRER
26 RODRIGO CIARLO
27 DIEGO MARTIGNONI
28 FLÁVIO DOS SANTOS VARGAS
29 EMERSON SANTINI BAGGIO
30 THIAGO KURY
31 ROGER RITTER
32 EDSON BERWANGER
33 RAFAEL SILVA DE SOUZA
34 NILO DA SILVA LAGOAS
35 DIEGO ROCHA JARDIM
36 EDUARDO ADRIANO VILLODRE
37 HUGO RYSDYK
38 TIAGO SUÑÉ COELHO SILVA
39 JUAREZ FRAGA CORREA DA COSTA JUNIOR
40 MAURICIO NUNES DOS SANTOS
41 LEONARDO BATISTA DA SILVA
42 FLÁVIO ALBERTO DA FONSECA SCHERER
43 PAULO ROBERTO FARIA FERRER
44 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA
45 JUNIOR DA SILVA GUSMÃO
46 EVANDRO RAMOS SOARES
47 AIRTON RUSCHEL
48 DANIEL LUIS CASELANI
49 RAFAEL DE SOUZA PATRÍCIO
50 HÉRCULES MÁRIO ALÉSSIO
51 RENATO GRILLO ELY
52 ANDRÉ MALTA / FOLHA
53 STEFAN LUDWIG
54 CHARLES DA CONCEIÇÃO MAIA
55 ANDRÉ WENTZ
56 LUIS FILIPE KLEIN VARELLA
57 GUILHERME HASELOF
58 ANDERSON TREVISAN BATISTA
59 LUCAS PORCELLO SCHILLING
60 EDUARDO NOGUEIRA
61 LUCIANO JACÓ SEIBEL
62 EMIR ERNESTO RUTSATZ
63 RODRIGO SANCHEZ RENAULT
64 TATIANA TESCHE ROMAN
65 SILVIA OLIVEIRA SARMENTO
66 FAUSTO GASTÃO MARCHIORI DIEFENBACH
67 GUSTAVO LUTZ
68 MÁRCIO MACHADO GUEDES
69 HENRIQUE VONTOLINI DE AZAMBUJA
70 ERONI LORENZ ABELLA
71 MARCELO BRAGA GRACIOLI
72 JORGE ALBERTO LORENTZ AITA
73 DIEGO IVA DAMIÃO
74 MÁRCIO ANTONIO DA SILVA
75 MARCOS ROBERTO ROCHA ROCHA
76 JULIO VIEZZER
77 TIAGO STEPHANOU SILVA
78 TIAGO MALLMANN SULZBACH
79 HENRIQUE GRUBEL SILVEIRA
80 DAVI COSWIG ZELL
81 RODRIGO BADALOTTI
82 FERNANDO DI PRIMIO MAINERI CONCEIÇÃO
83 DIEGO MARTINS LUMAIR
84 MARCELO BITTENCOURT ARRUDA
85 JOÃO PAULO FRANCESCHETTO
86 MARCO SEEWALD ALBRECHT
87 MARCELO PINTO RIBEIRO
88 DAVID HERNANDO BALDO
89 ALOÍSIO SCHIAVON
90 DIEGO BITELLO
91 RODRIGO KANDRIK
92 DILOÁ DIAS DA SILVA
93 RODRIGO DE ASSIS
94 LEANDRO CARLOS PITOL
95 GIULIANO FERRAZZA DO SANTOS
96 PAULO ROBERTO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
97 SADI ROMI MATZEMBACHER
98 AMANDA DE LIMA E SILVA
99 VITÓRIA SKIERES DE LIMA
100 CARLOS GERBASE
101 MESSALA LEONARDO VICENTE
102 RODRIGO MACIEL
103 TIAGO MENEGHETTI BRUM
104 NADINE GOULART MACHADO
105 EDUARDO PINHEIRO MACHADO
106 CAMILA BENEDETTI
107 JULIANO ZERWES BOTTARI
108 DOUGLAS BERSCH
109 MICAEL SIRENA
110 JOSÉ EDUARDO RODRIGUES SANZ
111 THALES MICHEL STUCKY
112 RAFAEL FORNASA
113 MARCELO TURELA DE ALMEIDA
114 GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JUNIOR
115 DIEGO RODRIGUES FERRER
116 MARIO POCZTARUK
117 JOÃO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
118 LUCIANO BENETTI C. DA SILVA
119 DIEGO ANTONIO AVALONE
120 JONATAN PETERSEN IRANSO RAMOS
121 ALCENIR WAGNER LOPES MILANEZI
122 JOÃO IURI DE OLIVEIRA
123 ALEXANDER FROEMMING
124 ANA MARIA RODRIGUES ESQUIAM
125 BERNARDO DIENSTMANN
126 MARCIO DOS SANTOS CARDOSO
127 EVERTON DA ROSA RODRIGUES
128 MARCUS VINICIUS ORTÁCIO
129 JEFERSON MOREIRA
130 JEFERSON MARCELO MACHADO
131 JOSÉ LUIS SCHIFINO FERRARO
132 FELIPE GRIZOLIA DE OLIVEIRA
133 VINICIUS FRITZEN
134 CRISTIANO DE VARGAS FERREIRA
135 ANDRIUS FELIPE GONÇALVES
136 ANA PAULA DONNER
137 MANOEL PEDRO DUARTE DORNELES
138 TIÃO DE CARVALHO GONÇALVES
139 JOÃO PEDRO BRASIL
140 SERGIO LOURENÇO SEPPI
141 GABRIEL DOS SANTOS GONÇALVES
142 GUSTAVO HENRIQUE PEDOTT
143 ARGEO CIRILO BUENO
144 TAYANNE BORGES BUENO
145 MAURÍCIO PINTO SZAPSZAY
146 MATHEUS NUNES CALDERON
147 AUGUSTO TRIPOLI GAELZER
148 ARTHUR DAY TAYLOR
149 ALEXANDRE DA SILVEIRA
150 ROMULO LUIZ ZANON CUZZIOLLI
151 RICARDO MARTINEZ ALVES
152 JEAN FAILLACE
153 EDER LUIS DA ROCHA ZANINI
154 TATIANA GOMES TEDESCO
155 JOSÉ VICENTE DE CARVALHO CONTURSI
156 RODRIGO DEFFENTE
157 JOSE LUIS DE QUADROS
158 VANDERSON DE BORBA ROSA
159 AUGUSTO SCHELEE NETO
160 RAFAEL SARTORI CORACINI
161 GUILHERME RODRIGUES ABRÃO
162 HENRIQUE LOPES FERREIRA
163 JEFERSON DA COSTA CATALUNHA
164 OCIMAR AUGUSTO KAEFER
165 ARNALDO DORNELLES AMARAL
166 RAFAEL HLEBCZUK BARBOSA
167 RODRIGO SOUZA DE LIMA
168 MOACIR CLOMAR JAGUCHESKI
169 CASSIA PEREIRA SOARES
170 JOCELITO BRINQUES DA SILVA
171 LEONARDO MALDONADO RODRIGUEZ
172 DOUGLAS GERSON LUCAS VIEIRA
173 FÁBIO EDUARDO HOFFMANN
174 FELIPPE TARTA SIELICHOW
175 MICHAEL MARCELO LOPES
176 ROBSON ILHA GASSEN
177 AURÉLIO BAZEGGIO DA ROCHA
178 RAFAEL RIBEIRO CRUZ
179 JACKSON ALBUQUERQUE BERNARDES
180 LUCAS COUTO JACOBY
Chapa 3 - DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver
1 IRNO BORDIGNON
2 FABIO FLORIANI
3 JORGE BAIDEK
4 MARIANITA DA SILVA NASCIMENTO
5 GERALDO CORREIA
6 ALEXANDRE ATANAZIO ROSSATO
7 LUIS CARLOS PIMENTA FERRARI JUNIOR
8 JOÃO ALFREDO KEHL SPIER
9 PAULO CESAR SOARES TIMM
10 CESAR AUGUSTO GIACOBBO DE LIMA
11 ADELAR SIGMAR KLEINERT JUNIOR
12 MILTON CAETANO PEREIRA DE MELLO
13 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PEIXOTO
14 EDUARDO DI GIORGIO BECK
15 PAULO AUGUSTO OLIVEIRA IRION
16 RAFAEL MACHADO FERRÃO
17 CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO
18 ROGES CARVALHO
19 CRISTIAN JANDREY BORGES
20 ROBERTO VALENTIN GRINBERG LEWIN
21 ALEXANDRE SCHIMITT DA SILVA MELLO
22 GUILHERME WEBER LUCE
23 RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
24 JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA
25 FILIPE RIBAS ROST
26 NILTON CESAR DA SILVA LIMA
27 MILTON MACHADO
28 ANDRÉ FLORIANI
29 DIEGO BOBSIN
30 ANTÔNIO MINERVINO
31 VIDAL PEDRO DIAS ABREU
32 PABLO BREITENBACH SCHERER
33 VILMAR SMIDERLE
34 RAMIRO ZILLES GONÇALVES
35 LORENO SOLIGO
36 DAVI LIMA DE OLIVEIRA
37 RENATO WORM
38 GUILHERME FRITSCHER
39 VINICIUS CARDOSO
40 GABRIEL DIAS DA SILVA
41 ROMILSO DE OLIVEIRA PRADO
42 ANSELMO DUARTE DA SILVA
43 LUIZ FERNANDO BARBOZA DOS SANTOS
44 LUCIANO BROCHMAN
45 EDELVIRA ESPINOSA FRITZEN
46 FÁBIO LUIZ BRITZ
47 CELSON JOSÉ MATTE
48 MARCEL DO AMARAL DIAS
49 LUIS FRANCISCO DA SILVA
50 JOÃO CARLOS BICCA
51 ALESSANDRO CARBONI
52 RAFAEL KOELZER
53 GABRIEL MINUSSI PEREIRA
54 MARCELO GASPAROVIC
55 ERNANI RAFAEL ACKER
56 ROBERTO KUPSKI
57 LUIZ FERNANDO CATTANEO
58 DANILO GARCIA MARTINS
59 NELSON GOMES RAMALHO
60 LUIZ EDUARDO TELES DE SOUZA WURDIG
61 DARCI ANTONIO CORBELLINI
62 RENATO ANTONIO FRITZEIN
63 JOÃO MARCIO BOZA DE OLIVEIRA
64 EDUARDO H. CARDOSO PACHECO
65 CHRISTIAN ALMEIDA SOARES
66 HENRY LUIS DOS SANTOS RIBEIRO
67 MATHEUS TERRA RAMOS LEONETTI
68 ELVIO ALBERTO DOS SANTOS
69 MARCOS EDUARDO BRENNER
70 ALUCIR BIASI
71 ROSSANO PIRES DE MORAES
72 PAULO OLIANO
73 CARLOS ROBERTO FORTUNA
74 DELMAR MARCOS SOUZA
75 GUNTHER GARTNER
76 LUIZ ANTONIO BINS
77 ELON WOOD BARCELLOS JUNIOR
78 PEDRO BERTELLI FLORIANI
79 ELTON JOSÉ FRITZEN
80 ANDRÉ BEVILACQUA
81 CLAUDIO MITCHELL NEIS
82 HENRIQUE BERTELLI FLORIANI
83 PEDRO ERNESTO DOSSENA
84 GABRIELA GENERALI BARNI
85 LEONARDO WEBER CORRÊA
86 MARCELO MOCELIN
87 ALEXANDER TRAJANO SANTANA
88 FÁBIO SILVA MACHADO
89 ALLAN VIAFORE FANGANITO
90 DENISE CAPUA CORREA
91 MIRIAN ELSA DE AZEVEDO HASS
92 CRISTIANO LUIS DA ROCHA GOBBO
93 TALES ÁVILA SANTANNA
94 RAFAEL HNSZEL
95 VALTER FRANCISCO NECCHI DE OLIVEIRA
96 RUY FERNANDO DALBEM
97 LEONARDO MAGRISSO
98 IVAN GUSTAVO GALLON
99 EVANDRO LUÍS JANOVIK
100 VINICIUS VOLTZ DOS SANTOS
101 PEDRO VITELLO KALIL
102 CLAUDIA BEATRIZ NUNES
103 VIVIANE SOBRAL RIBAS DA ROCHA
104 PAULO ARAUJO RIBEIRO EICHENBERG
105 NAIZE GIACOBBO DE LIMA
106 JORGE AUGUSTO ROCHA TAFRAS
107 MARIA RENATA SANDER ARAÚJO KARA
108 ERNANY MULLER
109 MAICON SIOTA GANZER
110 RAFAEL CARDOSO DA SILVA
111 MARCELO MUTTI KLEIN
112 PETTER BOTELHO DA SILVA
113 GIOVANNI MINERVINO FURTADO
114 CARLOS LAURO BORGES ROSSATO
115 RODRIGO BLAYA
116 GUILHERME WOLF COLPO
117 BRUNO MINERVINO FURTADO
118 DANILO COLLAR DA CUNHA
119 JANINE DA ROSA ALBARELLO
120 ANDERSON BRAUCKS
121 CARLOS ALBERTO KOAKOSKI
122 CILON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
123 MATEUS FOUCHY
124 CRISTIANO DOMINGOS ESPINOSA XAVIER
125 ALEXANDRE PINTO DIAS BEHEREGARAY
126 GUSTAVO RENAN RODRIGUES BRUNET
127 ELOIR DA CUNHA
128 DANIEL MAURO LONARDI DE SOUZA
129 BENJAMIN SIMANKE
130 EDISON ROBERTO SILVEIRA SANFELICE
131 GERSON GONÇALVES GUERRA
132 MARCOS RAMOS SOARES
133 MARIO ROQUE ROSSI FILHO
134 CARLOS AUGUSTO FOÃO DUARTE
135 MARCOS ROBERTO NEPOMUCENO
136 GABRIEL CAPIOTTI CARDOSO
137 RAISSA MARIAMA DOMINGUES SILVA
138 ANTONIO PEDRO DE BRITO BERTAZZO
139 MARLEI DEITOS
140 KIM ARTHUR GAUER LUNARDELLI
141 LEONARDO BRENNER
142 NELSON MAGAGNIN FILHO
143 JOÃO HENRIQUE COLLETO NOGUEIRA
144 LUCAS LORENZI DA SILVA
145 LUIZ FELIPE GRAEFF
146 MARCELO ANTONIO GUARAGNI
147 DJEISON ALEXANDRE HINKE
148 MAICON CARLESSO
149 LUIZA CAROSIELLO MAGRISSO
150 LUIZ FERNANDO VIEIRA DE CARVALHO
151 CELSO JOÃO FOLLE
152 AMARILDO DE MELLO
153 LEANDRO MURARO BORTOLINI
154 MARINO SPIES
155 IMAR ROQUE ECCO
156 MARCIO ALEXANDRE RISKE
157 CLASY BASSANI LIMA
158 ADEMIR DA SILVEIRA
159 DEIVIS BATISTA DE NEGRI
160 GUILHERME BEVILAQUA
161 CARLOS ROBERTO VERDI
162 TAINY ESPINOSA FRITZEN
163 IBANEZ FONTOURA DA MOTTA
164 FLÁVIO LUIZ ZEN
165 HELIO VALDIR HUBNER
166 DANIEL WAGNER POTRICH
167 LUIS FELIPE ROSSI GHENO
168 MARCELO FIORINI
169 ALCEU VANZING
170 ANESIO SILVIO SCHERER
171 REINOLDO ANTONIO DUARTE NETZ
172 LUCIANO SILVA DA SILVA
173 NEIDE TEREZINHA HILLESHEIM STECKER
174 PAULO ROBERTO ORIQUES SALGUEIRO
175 LEANDRO ROMERO GONÇALVES
176 SANDRA MARIA CANCELLA BACK
177 CLAUDIR MELLER
178 SERGIO BERNARDES TAMUSIUNAS
179 MARIA LUCIA CAMPOS
180 JOAREZ JOSÉ MANICA
Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade
1 RODRIGO MÜLLER
2 ROSANA CARPENA DA SILVA
3 JOÃO HERMINIO MARQUES DE CARVALHO E SILVA
4 VICTÓRIA RAZIG VOTTO
5 WILLIAN GIOVANI QUEVEDO PIRES
6 SANDRO GILBERTO MOREIRA CHEIRAN
7 JAIME ANDRÉ SILVEIRA DOS SANTOS
8 RAFFAEL SIRANGELO BRODT
9 ALEX LEONARDI
10 VINÍCIUS MOSSMANN
11 RICARDO SANTOS SOARES
12 CECILE TORQUATO
13 MARCELO MALLET SIQUEIRA CAMPOS
14 JOSIEL SANTOS MEDEIROS
15 LUCAS SOUTO REZENDE
16 MÁRIO ADAIL SILVEIRA FERREIRA
17 MATHEUS MACHADO TUSSET
18 ARAÃ DE MENEZES
19 AUGUSTO MARTINI TURCATO
20 NÚBIA HELENA GONÇALVES BECKER
21 CÁSSIO LEONEL PEIXOTO DE CARVALHO
22 CRISTIANO DA SILVA EIBS
23 FABIANO MARIA DA SILVA
24 MORGANA LUNARDI
25 MURILO MACHADO FERREIRA
26 MAURO VANZELOTTI NETO
27 MÁRCIA LAHORGUE KUNZ
28 GIULIANO ARAUJO GUERRA
29 SANDRA REGINA DALMAS PEREIRA DE ALMEIDA
30 JULIANO SOFIA DA ROCHA
31 EDEGAR IWAO KAMIMURA
32 KARLO BITTENCOURT JOHNSTON
33 NÍLSON CÉSAR CORREA
34 FANFA FAGUNDES BARBOZA
35 FABIO SOARES ALVES
36 FÁBIO DA SILVA FERNANDES
37 FÁBIO SCHWAB DO NASCIMENTO
38 RÔMULO PLENTZ GIRALT
39 MARCELO HENRIQUE LAZZAROTTO
40 RODRIGO SAVIAN DE OLIVEIRA
41 GUILHERME ALVES ESTULANO
42 JOSÉ FERNANDO KOCHHANN
43 DIEGO NAKATA GIULIANO
44 LEONARDO LUIZ ROSSI BRAGANÇA
45 JOSÉ LEANDRO DE ANDRADE VINADÉ
46 EUNÍSIO HENRIQUE VITALIS
47 MAIKER RIBEIRO
48 DIONATAN DE BARROS BORGES
49 ANDERSON ALBERTO SILVA DE LIMA
50 MARCOS AUGUSTO PIMENTEL
51 JULIA BURKLE SCHNEIDER
52 ANGELO ALVES VOLTZ
53 RAFAEL TAVIANI RODRIGUES DOS SANTOS
54 WERNELDO ERWINO HÖRBE JÚNIOR
55 MARCELO SILVEIRA DORNELES
56 CRISTIANE GARCIA PIRES
57 MATHEUS PAIVA ALVES
58 YURI FERREIRA ALVES
59 RICARDO BRUM RODRIGUES DE FREITAS
60 AMANDA CORNETET DOS SANTOS
61 ALLYSSON BARCELOS DE LIMA
62 LUCAS ZAMBON FAZZI
63 MARCELO PEREIRA AIMI
64 MARA DENISE ALMEIDA ANIOLA
65 IURI NUNES KIST
66 PAULO ROBERTO OLMEDO DOS SANTOS
67 TIAGO SCHOREDER
68 MATHEUS BRISOLA ANTONACCI
69 ÂNGELO MACHADO DE AVILA
70 GABRIEL VICTOR MENDES SPIES
71 MAURÍCIO PIVOTO
72 NICOLE DE FREITAS FERREIRA
73 ALDO GUIDO VOTTO
74 ARTUR FIGUEIRÓ ALVES
75 ANDERSON RICARDO NUNES MOREIRA
76 WAGNER CÂMARA DE OLIVEIRA
77 DIEGO DUARTE PAZ
78 DANIEL CAVALHEIRO LUFT
79 GUSTAVO MAURER GOMES TÜRCK
80 PAULO RICARDO SZMIDTKE
81 RODRIGO FIETZ PEÑA
82 RODRIGO PERLA MARTINS
83 ROGER BORBA DOS SANTOS
84 DIEGO BARRERA PAIVA
85 TIAGO VASCONCELLOS PEDROSO
86 ANDRION SANTOS DA SILVA
87 ALAN FRANCISCO MACHADO VAZ
88 VINICIUS BONAFÉ GAYESKI
89 VITOR LINO ROLIM DA SILVA
90 YURI BORGES EMERIM
91 YURI COSTA LOPES
92 TIAGO VEDOIN ALVES
93 THALES MAZURIK BLOEDOW
94 SAMANTA DE FREITAS
95 ROGGER FRANCISCO EMERIM
96 ROGER PIMENTEL VINCENTI
97 RODRIGO SIQUEIRA DA CRUZ
98 TIAGO DEMARCHI
99 RAMIRO MEDEIROS SARAIVA
100 CASSIO ROCHO LOPES
101 CLAUDIA FERNANDA DE SOUZA MARQUES
102 EVANDRO RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
103 RAFAEL KULAKOWSKI GIRALT
104 RAFAEL BASTOS DA SILVA MARTINS
105 PIETRA MORAES BORGES
106 PEDRO BENIN ZEN
107 PAULO JEFERSON SILVEIRA
108 PAULO VINICIUS MIRANDA FERREIRA
109 MICHEL ALEXANDRE MONTIEL
110 MATHEUS VINICIUS DA SILVA
111 MATHEUS SPEROTTO
112 MATHEUS RAMAGE PAZ
113 MARCOS PAULO DA SILVA PACHECO
114 MARCELO BECKER
115 LUÍS OTÁVIO POHLMANN
116 LUÍS GUSTAVO LIMA MARCONATO
117 LUCAS SOUZA BECKER
118 LUCAS SLONGO ZANDONÁ
119 LIZE MARIA DUARTE BRAGANÇA
120 LEONARDO ARAÚJO SCHRODER
121 JUCIENE ARAUJO GUERRA
122 JOSIE RAQUEL ESTRELLA
123 JONAS DE SOUZA CASTILHOS
124 MARIANA DA SILVA MENDES
125 JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
126 JEAN CARLOS PAGLIOCCHI
127 JARDEL AZAMBUJA DE BORBA CUNHA
128 ISABELA MULLER SOFIA DA ROCHA
129 HENRIQUE SARMENTAO SCHAEFER
130 GUSTAVO ANDRADA BANDEIRA
131 GUILHERME MICHELOTTO BOES
132 MARISA LOTTERMANN LUNARDI
133 GIOVANE SARTORI
134 GABRIELA REMIÃO LAPIS
135 GABRIEL GAMERRO TEIXEIRA
136 FERNANDO STIMAMIGLIO JÚNIOR
137 FELIPE BRUXEL
138 FÁBIO JOÃO BACKES
139 ELEMAR DA SILVA RESCH
140 EDUARDO WOLTMANN
141 FERNANDO DA SILVA STEIN
142 EDUARDO PIFFERO BERTTIM
143 MARTINA WÜST
144 EDUARDO INÁCIO ASSMANN
145 EDUARDA DE MORAES KNOBELOCH
146 DIEGO ROVEA SOARES
147 DIEGO BORGES KLIMEL
148 TÉOFILO DE LIMA MENEZES JUNIOR
149 DENIS FONTANELLA RIVA
150 DAVI NETO DOS SANTOS
151 DANIELA SILVA DE CARVALHO
152 JOSÉ ALFREDO BORIN JUNIOR
153 DANIEL GOMES PEREIRA
154 CRISTIAN HOFFMAN
155 CÉSAR AUGUSTO MORAIS FERREIRA JÚNIOR
156 CASSIUS RENAN MOREIRA GUIMARÃES
157 CAMILA DE FIGUEREDO MACHADO
158 BRUNO CORDEIRO LORENZI
159 BRUNO DE QUEVEDO TAVARES
160 BARBARA MULLER SOFIA DA ROCHA
161 ANTONIO LUIZ DUARTE BRAGANÇA
162 CAMILA BONNEL VOLKWEIS JOHNSTON
163 CAMILA ESPINDULA CARDOSO
164 ALEXANDRE AZAMBUJA RODRIGUES
165 ELEMAR LINKE
166 ELIM ANTONIO PEREIRA JUNIOR
167 EVERTON RUCHEL
168 DIEGO RONDON FERLA
169 FÁBIO DA SILVA ROCHA
170 FÁBIO ISMAEL DICK
171 TOMÁS MENDES DA SILVA
172 JAQUELINE POHREN MOMBACH
173 MÔNICA PATRÍCIA ROSSI BRAGANÇA
174 MAGDA AMELIA BROQUA
175 JULIA DA SILVA CRIPPA
176 LEANDRO SOARES DA SILVA
177 LUIZA PEREIRA TEBALDI
178 MATEUS CORRELLI GIROTTO
179 LEONARDO AZAMBUJA BRUNO
180 FERNANDO JUNQUEIRA
Chapa 5 - Chapa da CIA
1 DENIS VIEIRA ABRAHÃO
2 FÁBIO KOFF JR
3 RICARDO VONTOBEL
4 SERGIO VAZQUES DE SOUZA
5 MARCELO BANDEIRA PEREIRA
6 RONALDO MICHAELSEN NAPOLEÃO
7 RAFAEL MATTE SILVEIRA MARTINS
8 SETEMBRINO JOSE CASASSOLA
9 ELMO ANFLOR JUNIOR
10 RODRIGO LORENZINI ZUCCO
11 LUIS GUSTAVO SCHMITZ
12 RAUL MENDES DA ROCHA
13 MARCELO DE BITTENCOURT MARTINS
14 ANDRE LUIZ VACCARO MEIRA
15 SILVIO CUNHA
16 EDUARDO BERG GODINHO
17 GILBERTO STOBAUS
18 MARCOS ROVINSKI
19 RICARDO SCAVUZZO MACHADO
20 HENRIQUE LUIZ STEFFENS
21 DANIEL POZZEBON STOCK
22 FILIPE PAIXÃO GEIGER
23 GILMAR RIBERTO ROTTA
24 LUCIANO LEITE BALSASSO
25 SADI JOSE TONATTO
26 EDUARDO DE LIMA VEIGA
27 AIRTON RUSCHEL JUNIOR
28 FERNANDO DE CONTO
29 ENIO PEREIRA DE ALMEIDA JR
30 JEFERSON VINHOLES
31 CESAR AUGUSTO DUARTE CARDOSO
32 JULIO CESAR SANT"ANNA DE SOUZA
33 FABIO MIGUEL BARRICHELO DE OLIVEIRA
34 NOÉ JOEL DA COSTA OLIVEIRA
35 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA GATTIBONI
36 CARLOS ROBERTO COMASSETTO
37 CRISTIANO VILHALBA FLORES
38 LUIZ CARLOS GASPARI
39 KURT DAL PIVA PASQUALOTO ZIEGLER
40 DAVID WILLIAN DA SILVA
41 MARCELO ROTAVA BURATTI
42 PEDRO CASASSOLA
43 FABIO SOARES PEREIRA
44 JULIO CESAR DUARTE
45 MARCO ANTONIO FUMAGALLI
46 GUILHERME YATES WONDRACEK
47 ROBERTO FERREIRA DEUTRICH
48 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO REIS
49 ALAN PEIXOTO DE OLIVEIRA
50 HENRIQUE MEZZONO SAVIAN
51 BRUNA KLEINE VAZQUES DE SOUZA
52 JOÃO CESAR PEDROTTI
53 LUCIANO BIEDERMANN
54 GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
55 JULIANO WAGNER
56 JOSE CARLOS BRANCHER
57 MOISES DA SILVA BORBOZA
58 EMERSON LUDWIG
59 ELBIO SCHWARZ
60 GERSON LUIS DA SILVA
61 CARLOS ALBERTO PIRES
62 VINICIUS LUDWIG VALDEZ
63 ITAGUACI MEIRELLES CORREA
64 DANIEL BARRETO GORELIK
65 ALESSANDRA FABRIS VALDEZ
66 STEPHANEA CARDOSO KNEBEL
67 MARCUS VINICIUS FABRIS VALDEZ
68 JOÃO PEDRO FABRIS VALDEZ
69 LUIS EDUARDO FABRIS VALDEZ
70 JESSICA VICENTE PESS
71 ADALBERTO CARLOS BEDIN
72 RAFAEL SOCCOL SOBREIRO
73 MARCELO LANDWIELER RECHDEN
74 JOSE AUGUSTO GOMES CARLESSI
75 LUCIANO VACARO
76 FERNANDA PEDROTTI
77 JULIANO DE QUADROS MARTINI
78 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO BIDART DA SILVA
79 BRUNO RISCH FAGUNDES DE OLIVEIRA
80 GILMAR ALBERTO MICHELLON
81 ADRIANO SANTOS ANDRADE
82 HÉLIO DE ALMEIDA OLIVEIRA
83 LEANDRO TOFFOLI PORTO
84 LUIZ RENATO CAVALIERI
85 THIAGO ROCHA MOYSES
86 SERGIO MOACIR DE CARVALHO MASELLA
87 JOÃO VICTOR DO CANTO MARTINS
88 JUSSARA CARDOSO KNEBEL
89 THIAGO POÇAS
90 EDUARDO DE MENEZES CAVALLI
91 GUILHERME LUGOCH
92 GABRIEL PERSCH ROYER
93 PAULO SERGIO DUARTE SOARES
94 ALBERTO TREIGUER
95 ANDRE DE ANDRADE VIEIRA
96 JULIA MELLO DE ANDRADE VIEIRA
97 CARLOS AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA
98 LUCAS SILVEIRA DE LIMA
99 ENILSON SCOZZIEIRO GEORGE
100 JOSE FELIX SOARES JUNIOR
101 IGOR DAL BO
102 CHARLES RODRIGUES PACHECO
103 LUIZ MARCELO TASSINARI
104 JULIANO DUBAL KAERCHER
105 CARLOS ALBERTO MODENA
106 GUILHERME WURTH SIMON
107 RAFAEL MARZALL ZANOTTO
108 FELIPE DA SILVA LIMA
109 RODRIGO MOLINARO ROCHA DA SILVA
110 LEANDRO VAZ FERNANDES
111 GABRIEL BOFILL VANONI
112 DANIEL PFEIFF CARLESSI
113 WAGNER ALVES BRANDÃO
114 CASSIO SANTOS HUBNER
115 LUCAS HECH
116 VOLNIR CARDOSO ARAGÃO
117 LUAN BREHM VALENTE
118 HUMBERTO OURIQUES BASSO
119 MARCELO SILVEIRA
120 RAFAEL MONTEIRO PAGNO
121 CAIO DA SILVA PEIRÃO RODRIGUES
122 MARCUS VINICIUS BURGEL SFOGGIA
123 HENRIQUE TONETO VOLF
124 LEONARDO DE MARCO AITA
125 JULIO KOTLIARENKO
126 CARLOS ALBERTO THOME
127 MAURICIO AYRES RAMOS
128 FERNANDO UBERTI MACHADO
129 LEONARDO MACHADO ALVES
130 ALEXANDRE DOS SANTOS VALENTE
131 ADELAR MACHADO LACERDA
132 HELIO DE ALMEIDA OLIVEIRA
133 PAULO ARMANDO BORN
134 JOÃO BATISTA ALVES PORTO
135 JAIR PAUTASSO NUNES
136 RODRIGO COLLOR PEREIRA
137 PAULO GIOVANI LONGHI CASTAGNA
138 CLAUDIO TONIETTO FINKEL
139 MAURICIO ROBERTO COAS
140 UBIRAJARA DA SILVA JAQUES
141 THOMAZ PEREIRA DUARTE
142 LARISSA MOLON PEREIRA DUARTE
143 MATHEUS PAIVA LIMA RODRIGUES
144 RICARDO PRADO SILVA
145 PAULO MANUEL FRANCESCHINI LOBATO
146 LUIS FERNANDO KLIEMANN
147 TIAGO MARQUES DA SILVEIRA
148 ANDRE LUIZ STEIN
149 LUCAS DALLA VALLE TONICO
150 VINICIUS CAMILOTTI VALANDRO
151 MATEUS HICKMANN STRAUSS
152 JOÃO ABEL PASINI LEANDRO
153 ALBERTO MARTINS COSTA PINTO
154 MARCIO TAVARES MOREIRA
155 SERGIO MATTOS
156 FERNANDO CLAUDIO PEREIRA
157 MAGDIEL DOS SANTOS SILVA
158 LUCIANO STUMPF LUTZ
159 ALINE FRANKE TONATTO
160 RUY PEDRO GIRON JUNIOR
161 DOUGLAS MANARA SILVEIRA
162 MAURICIO SCHUCK
163 JOÃO ALBERTO HAHM
164 GUILHERME TRINDADE NUNES
165 LORENZO MAROCCO DIEHL
166 FERNANDO SOMMER
167 LEO MAURO AYUB DE VARGAS E SÁ
168 MARCELO CAON PEREIRA
169 DANIEL KREBS COELHO
170 ROBERTO ALVES DE"AZEVEDO
171 JULIO NELSON MELLO GAVIAO
172 DANIEL CAMPOS FONSECA
173 LUCAS COUTO LAZARI
174 JARDEL AMARAL ROTTA
175 LUIZ EDUARDO LEMPEK
176 JOÃO PEDRO BIACHI ALMEIDA
177 GUSTAVO EMER
178 JOÃO CARLOS NOAL
179 RAFAEL MAYER CESAR
180 ERNANI RAFAEL ACKER
Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro
1 LUIGI ANTONIO GERACE
2 CARLOS ROBERTO GALIA
3 RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI
4 ADRIANA DA SILVA VIEIRA
5 IRANY DE OLIVEIRA SANT'ANNA JUNIOR
6 RAPHAEL AUGUSTO FLORES GONDAR
7 ARI PELEGRINI
8 TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO
9 GLADIMIR CHIELE
10 FRANCISCO SANTANA
11 FRANCIELI BOLICO LAMPERT
12 AUGUSTO ALVES BADOTTI
13 RODRIGO DE ARAÚJO RIBEIRO
14 LEANDRO TELLES CARVALHO
15 GERSON MARTINS PEREIRA
16 ARTHUR DE AZAMBUJA PEREIRA FILHO
17 FERNANDO ANTÔNIO ZANELLA
18 PEDRO HENRIQUE DAMBROS
19 ROBERTO MAX LIEBSTEIN
20 WAGNER CARVALHO LOPES
21 FERNANDO ANDREATTA TORELLY
22 ROBERTO DO CANTO KUHN
23 JOSÉ FERNANDO TOLDO
24 ROGERIO REIS DE SOUSA
25 ANTÔNIO VICENTE VARGAS NUNES
26 MARCELO BASSO
27 MARCOS SCHNEIDER
28 LUCIANO RAFAEL GOI DOS SANTOS
29 ÁLVARO MOREJANO MAIA
30 LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI
31 PAULO SÉRGIO ABUNADER KALIL
32 DOUGLAS FISCHER
33 GILMAR ANTÔNIO MACHADO
34 RODRIGO MARTINS MIES GOMES
35 RICARDO ANTUNES SESSEGOLO
36 GUILHERME SCARTEZZINI ZAGONEL
37 PABLO FRANCISCO ZUCATTI
38 LEANDRO WEBSTER
39 JOAO CARLOS BATISTA SANTANA
40 MARCUS VINICIUS SILVA BOFF
41 RODRIGO SANTOS MARTINS
42 CHRISTOFER LAMAISON RODRIGUES
43 ADRIANO CHELEPA
44 NATHANAEL PIRES DA SILVA
45 JOSÉ FAIBES LUBIANCA NETO
46 TAIRONE MORONI
47 JOAO CARLOS ZAGO JUNIOR
48 ROSEANE MAFFEI
49 FRANCISCO VACCA
50 CESAR LUIZ WUNSCH SCHWINGEL
51 ALEXANDRE GARBIN
52 PEDRO ROTA ELY
53 PEDRO DIAS DAL MAGRO
54 GISCARD STEPHANOU SILVA
55 CARLOS SIEGLE DE SOUZA
56 SERGIO BASTOS FILHO
57 RAFAEL CÂNDIDO VELASQUES OROZCO
58 CLEBER ROSITO PINTO KRUEL
59 FABRICIO MARMENTINI
60 FELIPE KERN MICCO
61 RAUL IDALÊNCIO LOPES TEIXEIRA FILHO
62 MATHEUS ROBERTO MARCHEWICZ
63 CLAITON HERNANDES DE ARAUJO
64 RAMIRO CHAVES LAURENT
65 FABIO MARCELO JACOBSEN
66 LUIZ EDUARDO BARBOSA
67 GUILHERME GREGORY DANNER BRUSCHI
68 MICAEL LEÃO MICHAELSEN
69 DARIANO SANTAROSA
70 MARCELO RAMOS SOARES
71 FABIANO KAFER
72 FERNANDO MOREIRA ASCAL
73 ANDRÉ GUSTAVO PESSOA DE OLIVEIRA
74 DIOVANE LUIZ LUDWIG
75 RENATO RANGEL TORRES
76 MATHEUS BARLETTA SULIS
77 ARI ANTONIO HECK
78 IGOR CARDOZO SCHARDOSIM
79 MARCUS VINICIUS JACOBSEN
80 ROBERTO ARSEGO ZUCH
81 TISSIANO DA ROCHA JOBIM
82 JEAN CARLOS TAFFAREL
83 CLAUDIO FEIJÓ EVANGELISTA TAVARES
84 RODRIGO ULRICH
85 ALCINDO DEDAVID
86 JOÃO CARLOS GRANDO
87 CARLOS EDUARDO SCHONERWALD DA SILVA
88 MARCELO MALISZESKY FORMIGA
89 LUIZ FELIPE ARAUJO
90 GABRIEL COSTA ROLIM
91 ARTUR ALEXANDRE SOUTO
92 FABRÍCIO LUIZ DE FAVERI
93 PAULO JORGE FASSINA LUZ
94 RAFAEL ROLLA BERNAUD
95 GIOVANNI SUED PERAZZO
96 JOÃO AUGUSTO DEMAMAM BERSCH
97 FABIO DE ALMEIDA PERES
98 CESAR ODILON DA SILVA VASCONCELLOS
99 RODRIGO FERLINI
100 FERNANDO MATTOS LUZ
101 CESAR AUGUSTO BALDI MARTINEZ
102 GIULIA BETTIO
103 JOSÉ AUGUSTO BRAGATTI
104 ANDRE LUIS DE ALMEIDA RAMOS
105 ANDRE LUIS FORMALEONI
106 JOSE CARLOS ANDRIGHI
107 ANDRE DE SOUZA MACHADO
108 ROBERTO MARCHEWICZ
109 RODRIGO CABRAL MACEDO
110 LUIZ ANTÔNIO CARDOZO NETO
111 JANAÍNA PIRES RAMOS
112 DIONES FRANZ
113 AFONSO LUIS BARTH
114 PAULO ROBERTO SAMPAIO
115 GILBERTO WOLSCHICK
116 JORGE OLAVO DA CAMARA JAEGER
117 CRISTIANO KAZMIERCZAK DIEHL
118 MARIA EDUARDA KROEFF GOMES
119 DIEGO DE SOUZA BONELLI
120 ROBSON SALABERRY
121 MAIJDON JONAS MULLER
122 VANDERLEI DEFENDI
123 ROBSON MARTINS PEREIRA
124 RAFAEL TRINDADE GIRARDI
125 FELIPE ROMERO
126 CRISTIANO RODRIGUÊS RODRIGUÊS
127 CHARLES DIAS DO NASCIMENTO
128 GUILHERME RODRIGUES CARDOSO
129 FRANCISCO ODILON GUAZZELLI FILHO
130 OTÁVIO LEANDRO HOLTZ DA SILVA
131 EDUARDO GALIA RESTON
132 DALCIR MARIN
133 LUIZ FELIPE ZANELLA FORTUNA
134 ANDRÉ FRITSCH TONET
135 MAICON BERTOLINI MACEDO
136 ABEL DE BASTIANI
137 CLEO PETERSON SILVA DO AMARAL
138 JONAS WILHELM
139 RICARDO TRAMONTINA
140 MARCELO SOUZA DOS SANTOS
141 JOÃO VITOR DA COSTA VARGAS
142 FERNANDA DA CUNHA SARTORI
143 SILNEI IVAN RADAVELLI
144 FLÁVIO ANTÔNIO CUNHA SARTORI
145 PABLO BREA WINCKLER
146 HENRIQUE COSTA WAGNER
147 RENATO BERETTA KINDLEIN
148 MARCOS PATRICH LEITE
149 PABLO FERREIRA SOARES
150 ELIANA BARCELOS GURSKI
151 OTAVIO ANTONIO LEAL NETO
152 BRUNO ORTIZ PORTO
153 JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO
154 ROBERTO LÍRIO PAZ
155 CARLOS ALBERTO COELHO DOS SANTOS JUNIOR
156 GELMARA GRUNDEMANN PAGGI
157 ADRIANA REGINA DA COSTA
158 LUIZ ALBERTO VERZA DA ROSA FILHO
159 MAURO BARBOSA TERRA
160 CEZAR SUDER
161 LUCAS WANTZ DA MOTTA
162 RODRIGO TOLEDO SILVA
163 JOÃO ANTÔNIO AMADO COMARU
164 ROGES HOLLWEG PISANI
165 GEOVANE VENTURINI RIGHI
166 LUCAS PIRES RAMOS
167 VITOR MARINI
168 FELIPE MILMANN GRANJA
169 PAULO CESAR LISBOA JÚNIOR
170 RODRIGO FONTOURA VERRI
171 GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA
172 RICARDO ANTÔNIO MOLIN
173 FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA ZANINI
174 FILIPE HEUSER DE ALMEIDA
175 GUILHERME DA COSTA VARGAS
176 MARCIO FOSCARINI
177 MORGAN FLORY SANTOS
178 MARCOS JOSE HERBSTRITH BIHAIN
179 DANIEL KÖNIG PACHECO
180 DIOGO PEREIRA KALIL