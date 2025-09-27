"Vamos fazer uma candidatura sólida", diz Antônio Dutra Jr. após vitória de sua chapa nas eleições ao Conselho do Grêmio

Antônio Dutra Jr., ao centro, de boné, pode ser escolhido pela Chapa 2 para concorrer à presidência do Grêmio. Luis Gustavo dos Santos / Agência RBS

Segundos após o anúncio do resultado da eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio, membros da Chapa 2 gritavam o nome de Antônio Dutra Jr., quase como uma indicação de que ele pode ser o escolhido pelo movimento para concorrer ao cargo de presidente do clube. A chapa fez 11.374 votos (61,6%) e saiu como grande vencedora do pleito. Ao todo foram eleitos 120 conselheiros, além de 24 suplentes.

Apesar dos gritos dos companheiros, Dutra Jr. não confirmou uma candidatura:

— Essa foi a primeira demonstração de que o torcedor está conosco. De forma alguma eu sou o candidato, agora vamos nos reunir com o Celso Rigo, vamos escutar o Marcelo Marques. Vamos fazer uma candidatura sólida, o que importa é o nosso projeto.

Celso Rigo e Marcelo Marques não estavam presentes na Arena durante o pleito.

A Chapa 6, liderada por Paulo Caleffi, fez 2.788 votos (15,1%) e também conseguiu eleger 30 conselheiros, além de ficar com 6 suplentes. Após o resultado, o pré-candidato deixou o local sem atender a imprensa.

Próxima etapa

Antes da votação para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena de outubro. Em seguida, no final do mês, será realizada a votação para a presidência do Conselho de Administração, com participação dos conselheiros.

Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos na eleição para a presidência do Conselho de Administração, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.

Resultados

Chapa 1 - Identidade Gremista: 1.514 (8,21%)

Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques: 11.374 (61,60%) - 120 conselheiros eleitos

Chapa 3 - DNA Tricolor (Alberto Guerra): 851 (4,61%)

Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende: 1.202 (6,51%)

Chapa 5 - Chapa da CIA (Denis Abrahão): 736 (3,99%)

Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro (Paulo Caleffi): 2.788 (15,10%) - 30 conselheiros eleitos

