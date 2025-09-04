Um jogador em forma, mas sem ritmo de jogo: o que o Grêmio espera de Willian

Novo reforço do Grêmio, Willian não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de maio, quando ainda defendia o Fulham-ING. No entanto, após o fim do contrato com o clube inglês, o brasileiro encarou uma espécie de pré-temporada particular para manter a forma enquanto definia o futuro da carreira.
Aos 37 anos, o meia-atacante contratou um preparador físico para dar sequência aos treinos. Inclusive, em suas redes sociais, Willian compartilhou diversos momentos dessa preparação, iniciada em Londres. Esse trabalho intenso será fundamental para acelerar a adaptação aos treinamentos no CT Luiz Carvalho.
O Grêmio sabe que contará com um atleta em boas condições físicas, mas sem o ritmo de jogo ideal. Talvez este seja o principal desafio no retorno ao futebol brasileiro.
Entre fevereiro e maio, Willian participou de 12 jogos pelo Fulham, somando 354 minutos em campo e nenhum gol marcado em 2025.
O clube ainda não confirma a data da chegada do jogador a Porto Alegre. No entanto, a expectativa é de que Willian desembarque entre a quinta (4) e a sexta (5) na capital gaúcha.
O tempo até a partida contra o Mirassol, no dia 13 de setembro, pode ser um aliado de Mano Menezes ao projetar a estreia do meia-atacante.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.