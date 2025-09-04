Grêmio

Pré-temporada
Notícia

Um jogador em forma, mas sem ritmo de jogo: o que o Grêmio espera de Willian

Aos 37 anos, o meia-atacante contratou um preparador físico para dar sequência aos treinos após a saída do Fulham

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS