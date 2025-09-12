Três dias após ser anunciado, ex-Grêmio estreia com vitória na Arábia Saudita

Marcelo Grohe foi apresentado na última terça-feira (9) Divulgação / Al-Shabab

É bem verdade que não foi exigido ao longo dos 90 minutos, mas, menos de 72 horas depois de ser anunciado, Marcelo Grohe esteve em campo na estreia pelo Al-Shabab. Nesta sexta-feira (12), o ex-Grêmio participou da vitória sobre o Al-Hazem, pela segunda rodada do Campeonato Saudita.

Mesmo com as poucas intervenções realizadas, o goleiro teve a primeira partida "dos sonhos" exaltada nas redes oficiais do clube, sem ser vazado no triunfo por 1 a 0. Yannick Carrasco, ex-atacante do Atlético de Madrid-ESP e da seleção da Bélgica, foi o autor do único gol do jogo. Vale destacar que, antes mesmo do intervalo, o Al-Hazem teve o lateral-esquerdo expulso por dois cartões amarelos.

Currículo de Grohe na Arábia Saudita

Campeão de Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana, desde que deixou o Grêmio em 2019, Marcelo Grohe está no terceiro clube consecutivo em solo saudita. Em cinco anos no Al-Ittihad, viveu a transição do período "mais modesto" aos tempos de fartura. Com o aporte financeiro do governo em 2023, se tornou companheiro de Karim Benzema, ex-atacante do Real Madrid, N'Golo Kanté, ex-volante do Chelsea e da seleção francesa, e do brasileiro Fabinho, que teve grande passagem pelo Liverpool-ING. No Al-Ittihad, Grohe foi campeão nacional e da Supertaça Saudita na temporada 2022/2023.

Já no ano passado, sempre no radar do Grêmio e outros clubes do Brasil, Grohe se transferiu ao Al-Kholood. Realizou 33 jogos, mas, com menos força de elenco, sofreu 67 gols. Aos 38 anos, o goleiro foi anunciado pelo Al-Shabab na última terça-feira (9).