Trazido do CSA, lateral comenta contratação pelo Grêmio: "Aceitei a proposta na hora"

Jogador de 23 anos foi emprestado pelo clube alagoano até o fim do ano. Reprodução / Gremio TV

Contratado no último dia da janela de transferências, o lateral-esquerdo Enzo realizou exames físicos no CT Luiz Carvalho e falou pela primeira vez como reforço do Grêmio.

Apesar de desembarcar em Porto Alegre somente agora, o jogador revelou que as tratativas começaram ainda em maio, logo após os duelos pela Copa do Brasil.

— Teve esses dois confrontos contra o Grêmio pelo CSA. A gente pôde classificar, eu pude fazer bons jogos e, desde ali, houve uma conversa até que, finalmente, deu certo. Fiquei muito feliz, aceitei a proposta na hora e não posso ver a hora de poder vestir a camisa e estar em campo, jogando para esta torcida — contou em ele, em entrevista ao canal oficial do clube.

Conforme apurou Zero Hora, o atleta de 23 anos de idade chega ao Tricolor cedido pelo clube alagoano para ser observado até o fim da temporada. Depois disso, a diretoria gremista pode prorrogar o empréstimo até março de 2026, ou adquirir 80% dos direitos econômicos por R$ 2 milhões.

— Sou um lateral bem ofensivo, gosto de fazer bastante ultrapassagens e usar da minha velocidade. Procuro sempre evoluir, escutar os mais velhos e buscar o meu melhor — avaliou ele sobre si mesmo.