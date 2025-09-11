Torcida do Grêmio esgota ingressos em três setores da Arena para jogo contra o Mirassol

Arquibancada Norte não tem mais bilhetes à venda. Duda Fortes / Agencia RBS

Em nota divulgada nesta quinta-feira (11), a Arena informou que a torcida do Grêmio esgotou ingressos de três setores do estádio para o jogo do próximo sábado (13), contra o Mirassol.

Não há mais bilhetes disponíveis para Arquibancada Norte, Gramado Leste e Gramado Oeste. Os valores variam de R$ 20 e R$ 150 (veja abaixo).

De acordo com a administradora do estádio, 20 mil pessoas já garantiram presença no confronto da 23ª rodada do Brasileirão. Não foi divulgada uma projeção de público.

O confronto contra a equipe paulista será a primeira partida do volante Arthur no retorno ao clube. O meia Willian, que já treina no CT Luiz Carvalho, está sendo preparado para atuar no Gre-Nal do dia 21 de setembro, no Beira-Rio.

Preço dos ingressos.