Torcida do Grêmio esgota ingressos do setor visitante em menos de uma hora para o Gre-Nal 448

Grêmio terá 2 mil torcedores no Beira-Rio, neste domingo (21). André Ávila / Agencia RBS

Estão esgotados os ingressos para o setor visitante no clássico Gre-Nal 448, que será disputado neste domingo (21), no Beira-Rio. Todos eles foram comercializados nesta quarta-feira (17).

Na terça-feira (16), o Grêmio divulgou uma nota criticando o valor colocado pelo Inter nas entradas para o setor visitante: R$ 220. Segundo o Tricolor, o valor é além do dobro cobrado no clássico do primeiro turno do Brasileirão, em que o valor era R$ 100. O Inter rebateu a nota e disse ter recebido o comunicado com estranheza.

Nesta quarta, o Grêmio anunciou que adquiriu os 2 mil ingressos destinados para vendê-los por R$ 100 ao seu torcedor. No mesmo dia, em menos de 1h, os torcedores esgotaram a quantidade disponível.

As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h30min, pela 24ª rodada do Brasileirão. Neste momento, o Inter está na 12º colocação, com 27 pontos. Já o Grêmio é o 14º lugar, com 25.