Torcedores do Grêmio relatam dificuldades no voto online na eleição para o Conselho

O voto presencial ocorre pelo Portão A da Arena. Fernando Gomes / Agencia RBS

Às 10h deste sábado (27) teve início o pleito eleitoral para a renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio. A votação pode ser realizada de forma presencial ou online.

No entanto, nessas primeiras horas, sócios gremistas enfrentam dificuldades para registrar o voto a distância. Até o meio-dia, pouco mais de 5 mil votos haviam sido computados.

O Grêmio informou, por meio de nota oficial, que as dificuldades decorrem das várias camadas de segurança exigidas para que o associado registre seu voto no site votacao.gremio.net. O grande número de acessos acaba resultando nesta instabilidade momentânea.

— A eleição do Grêmio é completamente democrática, limpa e transparente. Quem estipula os protocolos da eleição é uma comissão do Conselho Deliberativo absolutamente independente. O sócio pode ficar tranquilo de que o resultado vai expressar a vontade do associado — garantiu o vice-presidente do clube, Eduardo Magrisso.

A eleição segue até as 17h. O voto presencial ocorre pelo Portão A da Arena. No total, quase 42 mil sócios gremistas estão aptos a participar deste pleito.

Confira a nota do Grêmio:

O Grêmio informa a seus associados que o sistema de votação está enfrentando instabilidade momentânea, em razão das várias camadas de segurança para o acesso via internet. Os colaboradores do clube estão empenhados em resolver o problema o quanto antes. A comissão eleitoral, responsável pelo processo e ligada ao Conselho Deliberativo do Clube, comunica que, assim que o sistema estiver plenamente estabilizado, voltará a informar a respeito.