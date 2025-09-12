Time sensação do Brasileirão e com atacante inspirado: como chega o Mirassol para enfrentar o Grêmio

Chico da Costa já tem cinco gols com a camisa da equipe paulista. Divulgação / Mirassol

O Grêmio terá pela frente no próximo sábado (13) o time responsável pela demissão do técnico Gustavo Quinteros no primeiro turno do Brasileirão. O 4 a 1 para o Mirassol, em São Paulo, decretou o fim do trabalho do treinador e propiciou a chegada de Mano Menezes, atual comandante da equipe.

De lá para cá, o clube do interior paulista se tornou uma das sensações do campeonato de pontos corridos. Atualmente, é sexto colocado, com 35 pontos, e estaria garantindo a inédita vaga na Libertadores do ano que vem.

Durante a data Fifa, o Mirassol teve 12 dias de folga. Para a volta, contra o Tricolor, em Porto Alegre, o técnico Rafael Guanaes deve contar com o retorno do meia Gabriel, que treinou normalmente durante a semana. Sua última partida foi contra o Flamengo, na derrota por 2 a 1, na 19ª rodada do Brasileiro.

O time paulista ganhou um goleador depois da Copa do Mundo de Clubes. Chico da Costa já tem cinco gols e está atrás apenas de Reinaldo na artilharia do Mirassol no Brasileirão. O atacante já admitiu ter torcido para o Grêmio em sua infância, mas garantiu que a fase de torcedor já passou:

— Talvez no momento ali eu posso olhar, eu sei onde meus meus primos ficam, mas depois que começa o jogo eu não tenho nenhum nenhum sentimento especial nem nada. Esse negócio de torcedor aí passou, ficou o carinho — afirmou em entrevista ao canal do Duda Garbi.

O Leão, aliás, tem 100% de aproveitamento contra o Tricolor, com duas vitórias nos dois duelos. O jogo pelo Brasileirão deste ano e a partida pela Copa do Brasil em 2022, que eliminou o Grêmio da competição.