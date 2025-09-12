Grêmio

Pela frente
Notícia

Time sensação do Brasileirão e com atacante inspirado: como chega o Mirassol para enfrentar o Grêmio

Equipe é uma das surpresas do campeonato e ocupa a sexta posição na tabela de classificação

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS