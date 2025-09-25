Thiago Kosloski destaca o acréscimo de qualidade que Willian e Marcos Rocha dão ao Grêmio: "Acostumados a ganhar"

Willian jogou pelos dois lados e pelo centro do campo nesta quarta. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Grêmio e Botafogo ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (24), na Arena, em partida atrasada do Brasileirão válida pela 16ª rodada. Mais importante do que o ponto conquistado, que fez o Tricolor subir uma posição na tabela, o jogo evidenciou a evolução técnica da equipe.

Isso se deve aos reforços trazidos na última janela. Willian e Marcos Rocha vieram com anos de experiências vitoriosas na bagagem e a missão de serem as referências técnicas do elenco, o que parece estar se concretizando.

Após a partida, Thiago Kosloski, assistente técnico que comandou o time nesta quarta, reconheceu o papel dos veteranos na melhora da equipe. Ele assumiu a casamata enquanto Mano Menezes e Sidnei Lobo cumprem suspensão.

— São jogadores altamente qualificados e vencedores. Isso é importante para o DNA de um time. O Grêmio é um clube vencedor. E ter jogadores acostumados a ganhar títulos facilita — e ressaltou, ainda, que a presença destes jogadores no elenco permite pensar em diferentes opções táticas:

— Essa evolução passa por tudo isso, a continuidade do trabalho e também a chegada de atletas que dão essa tranquilidade para que o treinador possa mudar e arriscar um pouco mais, dependendo da situação.

Pelos lados e pelo centro

Em especial, a presença de Willian conseguiu mudar a capacidade ofensiva do Grêmio. Contra o Botafogo, o meio-campista atuou pelos lados esquerdo e direito e pelo centro do campo. Sobre a forma como ele vai jogar, Thiago destacou que "vai depender do adversário":

— Hoje (quarta-feira), por exemplo, o William começou por fora, depois veio para dentro. O Pavon começou pelo lado direito, depois foi para o lado esquerdo. Depende da situação do adversário e de como o jogo vai ser. O Mano trabalha com bastante variação nessas situações e os adversários nos estudam, eles também tentam achar o nosso ponto fraco e explorar isso. Dentro do jogo você tem que ter leitura, é jogo de xadrez.

Projetando a partida contra o Vitória, no domingo (28), Thiago citou que vai ser definida uma estratégia para a utilização de Willian e não descarta que ele seja posicionado como um "camisa 10":

— Acho que o setor de meio-campo é um setor importante. Quem conquista esse espaço dentro do campo tem o controle do jogo. Acho que é possível, sim, de jogar o Willian como camisa 10. Acho que tudo vai passar pela estratégia. Pode ser contra o Vitória, pode ser contra outra equipe.

Preservar a condição física

Naturalmente, existe preocupação sobre as condições de Willian para atuar no ritmo do futebol brasileiro. Aos 37 anos, o meio-campista estava desde maio sem jogar e precisou de uma semana de preparação após chegar a Porto Alegre até estrear pelo Grêmio, no Gre-Nal 448.

Essa questão também afetou o posicionamento de Willian dentro de campo. Jogando dentro do que o Botafogo estava propondo, a mudança de lado tiraria de Willian e obrigação de correr e marcar.

— O Botafogo atacou muito com o Vitinho pelo lado direito. Então, demandava uma situação de a gente mudar um pouquinho a nossa plataforma de marcação para tentar bloquear essa situação e tentar aproveitar o Willian um pouco mais à frente. A situação da dosagem caminha junto com a estratégia, para você ter o atleta o maior tempo possível — explicou Thiago.