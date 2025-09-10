Técnico do Uruguai avalia atuação de atacante do Grêmio: "Estamos esperando que cresça e seja uma solução"

Atleta gremista atuou aberto pelo lado direito, em Santiago. RODRIGO ARANGUA / AFP

Dos três jogadores do Grêmio convocados para as Eliminatórias, o uruguaio Cristian Olivera foi o único que atuou como titular na última rodada, na noite desta terça-feira (9).

Presente nos 90 minutos do empate em 0 a 0 com o Chile, em Santiago, o atacante jogou aberto pelo lado direito e teve a atuação avaliada pelo técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa.

— Pelos lados, não contamos com Pellistri e nem com (Maximiliano) Araújo, mas a atuação do Brian (Rodríguez) na partida anterior o colocava em um nível muito bom e (Cristian) Olivera é um jogador que estamos esperando que cresça e seja uma solução — destacou o treinador.

Aravena

O chileno Aravena também participou da partida, nos minutos finais, quando entrou na vaga do centroavante Ben Brereton.

Os dois são aguardados no CT Luiz Carvalho na quinta-feira (11), além do volante Erick Noriega que serviu à seleção peruana. O trio ficará à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo de sábado (13), às 16h, contra o Mirassol, na Arena.