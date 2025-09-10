Grêmio

Desempenho
Notícia

Técnico do Uruguai avalia atuação de atacante do Grêmio: "Estamos esperando que cresça e seja uma solução"

Cristian Olivera foi titular contra o Chile, na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS