Shakhtar faz oferta que supera os R$ 100 milhões por promessa do Grêmio

O foco de Gabriel Mec é permanecer no Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio

O Grêmio recebeu uma outra oferta por um de seus grandes talentos da base. Depois do Chelsea, o Shakhtar Donetsk apresentou uma proposta oficial por Gabriel Mec. O clube ucraniano ofereceu um pacote que chegaria a 17 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões, pelo meia de 17 anos.

A proposta oficial foi de 12 milhões de euros, com o restante a ser pago por meio de metas e bônus, mas a negociação não deve avançar neste momento. A janela de transferências da Ucrânia fecha neste sábado (6).

O foco do jogador é seguir no Grêmio e conquistar títulos pela equipe principal. Além das oportunidades no time profissional, Mec também deve estar com a seleção brasileira sub-17 para a disputa do Mundial da categoria.

O jovem estreou pelo time principal no Gauchão e ficou como opção no banco de reservas no Maracanã para o empate em 1 a 1 com o Flamengo.