Sem Mano e Sidnei Lobo: veja quem comandará o Grêmio contra o Botafogo

O Grêmio terá uma novidade na casamata para o jogo desta quarta (24) contra o Botafogo. Suspensos, Mano Menezes e Sidnei Lobo não poderão comandar a equipe. A responsabilidade ficará com Thiago Kosloski.
Mano e Lobo, auxiliar direto do técnico, receberam o terceiro cartão amarelo durante o Gre-Nal 448. Por isso, Kosloski comandará o time na beira do campo. James Freitas será o auxiliar junto ao substituto.
Thiago é auxiliar técnico da seleção brasileira sub-20, que se apresentou nesta segunda-feira (22) na Granja Comary para a disputa do Mundial da categoria. Mas, por conta da situação no clube, o profissional conseguiu a dispensa junto à CBF para comandar o Tricolor contra o Botafogo.
O técnico interino desta quarta foi o envolvido na falha de comunicação com Mano na troca equivocada contra o Mirassol.
Outro convocado da comissão técnica gremista para a seleção, Rogério Dias, preparador físico, já viajou ao Rio de Janeiro e está com o grupo.