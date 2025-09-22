Sem Mano e Sidnei Lobo: veja quem comandará o Grêmio contra o Botafogo

Thiago Kosloski (E) e Sidnei Lobo (D) são os auxiliares da comissão técnica de Mano Menezes. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá uma novidade na casamata para o jogo desta quarta (24) contra o Botafogo. Suspensos, Mano Menezes e Sidnei Lobo não poderão comandar a equipe. A responsabilidade ficará com Thiago Kosloski.

Mano e Lobo, auxiliar direto do técnico, receberam o terceiro cartão amarelo durante o Gre-Nal 448. Por isso, Kosloski comandará o time na beira do campo. James Freitas será o auxiliar junto ao substituto.

Thiago é auxiliar técnico da seleção brasileira sub-20, que se apresentou nesta segunda-feira (22) na Granja Comary para a disputa do Mundial da categoria. Mas, por conta da situação no clube, o profissional conseguiu a dispensa junto à CBF para comandar o Tricolor contra o Botafogo.

O técnico interino desta quarta foi o envolvido na falha de comunicação com Mano na troca equivocada contra o Mirassol.