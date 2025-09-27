Sem Cuéllar e com a volta de Arthur, Grêmio tem time definido para enfrentar o Vitória; confira

Arthur (E) volta ao time titular, mas Cuéllar (D) segue fora. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Gustavo Cuéllar na partida deste domingo (28), às 11h, na Arena, válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O volante não se recuperou do desconforto muscular sentido após o Gre-Nal 448 e será desfalque diante do Vitória.

A boa notícia está no retorno de outro titular do meio-campo. Arthur, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, volta à equipe. Com isso, Noriega, que atuou como volante na última rodada, retorna à zaga ao lado de Kannemann, enquanto Dodi assume a vaga deixada por Cuéllar.

Outro desfalque confirmado é o atacante Carlos Vinícius. Ele apresentou um edema na coxa esquerda, e o departamento médico do clube trabalha para que esteja à disposição no duelo contra o Bragantino, no sábado que vem (dia 4), no interior de São Paulo.

Há ainda a possibilidade de mudança no setor ofensivo. O jovem Alysson, que teve seu contrato renovado até dezembro de 2029, pode ganhar a vaga do argentino Pavon. André Henrique segue como centroavante.

Provável time do Grêmio

Um provável Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson e Willian; André Henrique.

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, enquanto os baianos abrem o Z-4, com 22 pontos.