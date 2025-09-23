Sem Cuéllar e Arthur, Grêmio tem disputa por vaga no meio-campo contra o Botafogo; veja os cotados

Dodi deve ser titular contra o Botafogo Renan Mattos / Agencia RBS

Após perder Arthur, expulso no Gre-Nal, e Cuéllar, por desconforto muscular, que será preservado da partida da próxima quarta-feira (24), o Grêmio mudará a dupla de volantes contra o Botafogo. Um substituto está definido, enquanto o outro será escolhido na tarde desta terça-feira (23).

A nova dupla titular disputou, no Gre-Nal, apenas a segunda partida. A primeira foi a derrota, em casa, para o Mirassol.

Para o jogo contra o Botafogo, Arthur cumprirá suspensão automática. Ele retornará no final de semana, contra o Vitória, no domingo (28), também na Arena. Cuéllar, que sentiu problema muscular, não tem lesão, mas deverá ser preservado para não agravar o tema.

Com isso, Dodi retoma o espaço. Para a outra vaga, são três alternativas de parceria para o jogador. Uma delas é Alex Santana, em uma substituição simples. Outra possibilidade é o recuo de Edenilson, abrindo espaço para outra peça mais ofensiva. Ou, ainda, a opção por adiantar Noriega, contratado inicialmente para atuar como volante. Desta forma, a zaga seria alterada.

O Tricolor também deverá ter outras alterações na equipe. Kannemann volta de suspensão, e Carlos Vinicius também apresentou problema muscular. O argentino pode ficar com a vaga de Wagner Leonardo e André Henrique será o atacante.