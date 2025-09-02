Retrospecto do Grêmio em retornos das datas Fifa de 2025 é inconstante; relembre os jogos

O Grêmio entrou na pausa para a data Fifa um tanto aliviado após o empate com o líder Flamengo em pleno Maracanã. Mesmo assim, segue precisando de resultados positivos para fugir da parte de baixo da tabela e espantar a pressão. O próximo jogo é só no dia 13, contra o Mirassol.
A equipe de Mano Menezes busca estabilidade na volta do calendário. Para isso, pode se inspirar mais em seu aproveitamento após a primeira data Fifa do ano (60%) do que na segunda (33%). O cálculo é feito em cima dos cinco duelos seguintes aos retornos.
Após a pausa de março, logo depois do fim do Gauchão, ainda sob o comando de Gustavo Quinteros, o Grêmio somou três vitórias e duas derrotas. Venceu na estreia do Brasileirão o Atlético-MG e nas duas primeiras rodadas da Sul-Americana, contra Sportivo Luqueño e Grau. Perdeu para Ceará, fora, e Flamengo, na Arena.
Na segunda, o desempenho foi bem menos favorável — é preciso destacar que ainda teve a parada para o Mundial de Clubes logo após o primeiro jogo, o empate com o Corinthians. Depois, foram uma vitória (sobre o São José, na Recopa Gaúcha), duas derrotas (para Cruzeiro, no Brasileirão, e Alianza Lima, na ida dos playoffs da Sula) e mais um empate, contra o Vasco.
Os jogos do Grêmio após as datas Fifa de 2025
Primeira (17 a 25 de março) - Retorno com 60% de aproveitamento
- Grêmio 2x1 Atlético-MG (Brasileirão)
- Sportivo Luqueño 1x2 Grêmio (Sul-Americana)
- Ceará 2x0 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 2x0 Atlético Grau (Sul-Americana)
- Grêmio 0x2 Flamengo (Brasileirão)
Segunda (2 a 10 de junho) - Retorno com 33% de aproveitamento
- Grêmio 1x1 Corinthians (Brasileirão)
- Grêmio 2x0 São José (Recopa Gaúcha)
- Cruzeiro 4x1 Grêmio (Brasileirão)
- Alianza Lima 2x0 Grêmio (Sul-Americana)
- Vasco 1x1 Grêmio (Brasileirão)
Próximas datas Fifa
- 1 a 9 de setembro (em andamento)
- 6 a 14 de outubro (para amistosos internacionais)
- 10 a 18 de novembro (para amistosos internacionais)