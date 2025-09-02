Retrospecto do Grêmio em retornos das datas Fifa de 2025 é inconstante; relembre os jogos

A equipe de Mano Menezes busca estabilidade na volta do calendário. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio entrou na pausa para a data Fifa um tanto aliviado após o empate com o líder Flamengo em pleno Maracanã. Mesmo assim, segue precisando de resultados positivos para fugir da parte de baixo da tabela e espantar a pressão. O próximo jogo é só no dia 13, contra o Mirassol.

A equipe de Mano Menezes busca estabilidade na volta do calendário. Para isso, pode se inspirar mais em seu aproveitamento após a primeira data Fifa do ano (60%) do que na segunda (33%). O cálculo é feito em cima dos cinco duelos seguintes aos retornos.

Após a pausa de março, logo depois do fim do Gauchão, ainda sob o comando de Gustavo Quinteros, o Grêmio somou três vitórias e duas derrotas. Venceu na estreia do Brasileirão o Atlético-MG e nas duas primeiras rodadas da Sul-Americana, contra Sportivo Luqueño e Grau. Perdeu para Ceará, fora, e Flamengo, na Arena.

Na segunda, o desempenho foi bem menos favorável — é preciso destacar que ainda teve a parada para o Mundial de Clubes logo após o primeiro jogo, o empate com o Corinthians. Depois, foram uma vitória (sobre o São José, na Recopa Gaúcha), duas derrotas (para Cruzeiro, no Brasileirão, e Alianza Lima, na ida dos playoffs da Sula) e mais um empate, contra o Vasco.

Os jogos do Grêmio após as datas Fifa de 2025

Primeira (17 a 25 de março) - Retorno com 60% de aproveitamento

Grêmio 2x1 Atlético-MG (Brasileirão)

Segunda (2 a 10 de junho) - Retorno com 33% de aproveitamento

Grêmio 1x1 Corinthians (Brasileirão)

Grêmio 2x0 São José (Recopa Gaúcha)

