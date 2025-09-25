Renato Portaluppi no Grêmio? O que Thiago Kosloski disse sobre o ídolo gremista após o empate contra o Botafogo

Interino assumiu o comando do Tricolor nesta quarta devido à suspensão de Mano Menezes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), o técnico interino Thiago Kosloski falou sobre a saída de Renato Portaluppi do Fluminense.

Segundo ele, o fato de o ídolo gremista estar livre no mercado não afeta o ambiente da equipe e da atual comissão técnica. O questionamento se deu pelo fato de Renato ser lembrado rotineiramente para assumir o Tricolor em momentos de crise no clube gaúcho.

— Bom, para a gente não tem impacto nenhum, né? Eu nunca gosto de ver um companheiro de profissão desempregado, saindo dos clubes, ainda mais o Renato, que todo mundo aqui dentro é amigo e tem um respeito enorme. Mas para a gente não muda nada.

Kosloski comandou o Grêmio nesta quarta enquanto o técnico Mano Menezes e Sidnei Lobo cumprem suspensão. O interino ressaltou que o foco está no jogo contra o Vitória, no próximo domingo (28), às 11h, na Arena.

Renato Portaluppi pediu demissão do Fluminense na noite de terça-feira (24), após a derrota para o Lanús que eliminou a equipe carioca da Sul-Americana. Ele deixa o time após cinco meses no comando.