Relembre quem foram os outros dois goleiros que marcaram gol com a camisa do Grêmio

Goleiro Saja tinha sido o último goleiro a marcar pelo Grêmio. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Um goleiro marcar gol pelo Grêmio é raro, mas não é novidade. Tiago Volpi fez o do empate contra o Flamengo, no domingo (31), no Maracanã, e se juntou a outros dois nomes na história do Tricolor.

Em 1954, Nelson foi o primeiro goleiro do Grêmio a marcar um gol. Durante a inauguração do Estádio Evaristo de Amaral, em Itaqui, o Tricolor goleou o 24 de Maio por 8 a 0. De pênalti, o goleiro reserva foi o responsável por marcar o último gol da partida.

Nelson ficou marcado na história gremista por conta deste gol, pois pouco atuou pelo clube e os registros dão conta apenas do feito na marca da cal.

Somente 53 anos depois um goleiro voltou a marcar com a camisa do Grêmio. Em 2 de agosto de 2007, o argentino Sebastián Saja era o titular do time comandado por Mano Menezes e marcou no duelo contra o Figueirense, no Olímpico. O Tricolor abriu o placar com um gol de pênalti convertido por Saja. No entanto, o goleiro não conseguiu evitar a derrota de virada.

Aposentado dos gramados, o argentino defendeu o Grêmio em 2007 em 44 partidas. Saja era o titular do vice-campeonato da Libertadores daquele ano contra o Boca Juniors e pode ser considerado o primeiro goleiro do clube a marcar em um jogo oficial, já que Nelson fez em um amistoso.

