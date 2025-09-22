Relembre cinco jogadores da base do Grêmio que marcaram em vitórias em Gre-Nal no Beira-Rio

Luan decidiu o Gre-Nal 413. Fernando Gomes / Agencia RBS

Nos últimos anos, a base do Grêmio foi fundamental para o Tricolor superar o rival no Estádio Beira-Rio. No Gre-Nal 448, disputado no domingo (21), pelo Brasileirão, o Tricolor venceu por 3 a 2, e o gol do triunfo foi marcado por Alysson.

O atacante de 19 anos chegou ao clube em 2011 e se firmou na equipe profissional em 2025. O gol da vitória no Gre-Nal coloca Alysson numa lista especial de jovens formados no Grêmio que decidiram o clássico no Beira-Rio. Relembre outros nomes.

Luan

Decidir Gre-Nal foi algo que marcou a passagem de Luan pelo Grêmio. Um dos clássicos foi o do Gauchão de 2018, vencido pelo Tricolor por 2 a 1.

No Gre-Nal 413, Luan fez dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 23, ele abriu o placar. Quatro minutos depois, o camisa 7 ampliou a vantagem. O Inter descontou no segundo tempo, mas não foi suficiente.

Pepê

Pepê (D) fez o gol da vitória do Gre-Nal 427. Staff Images / Conmebol/Divulgação

Um dos clássicos mais importantes da história da rivalidade foi decidido por um jogador da base gremista quem decidiu. Pela Libertadores de 2020, Pepê marcou o gol da vitória do Grêmio no Gre-Nal 427. O atacante recebeu a bola na intermediária e chutou no canto esquerdo de Marcelo Lomba para marcar o único gol da partida.

Ricardinho

Ricardinho decidiu o Gre-Nal 431. Félix Zucco / Agencia RBS

Pelo Gauchão de 2021, o Grêmio saiu vitorioso no clássico 431. Thiago Galhardo abriu o placar no primeiro tempo para o Inter. No entanto, o Tricolor buscou a virada na segunda etapa.

Diego Souza empatou. Depois, foi da cabeça de um jovem da base que a vitória veio. Aos 43 minutos, Ricardinho cabeceou com categoria para entrar para a história do Gre-Nal.

Elias e Bitello

Elias abriu o placar no Gre-Nal 436. Jefferson Botega / Agencia RBS

No Gauchão de 2022, dois jovens revelados pelo Grêmio ajudaram a vencer o Gre-Nal 436. O Tricolor foi avassalador no início de jogo, pois em 22 minutos já vencia por 2 a 0, com gols de Elias e Bitello, ambos da base tricolor. No segundo tempo, Diego Souza fechou o placar em 3 a 0.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.