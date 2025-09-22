Relembre cinco jogadores da base do Grêmio que marcaram em vitórias em Gre-Nal no Beira-Rio

Nos últimos anos, a base do Grêmio foi fundamental para o Tricolor superar o rival no Estádio Beira-Rio. No Gre-Nal 448, disputado no domingo (21), pelo Brasileirão, o Tricolor venceu por 3 a 2, e o gol do triunfo foi marcado por Alysson.
O atacante de 19 anos chegou ao clube em 2011 e se firmou na equipe profissional em 2025. O gol da vitória no Gre-Nal coloca Alysson numa lista especial de jovens formados no Grêmio que decidiram o clássico no Beira-Rio. Relembre outros nomes.
Luan
Decidir Gre-Nal foi algo que marcou a passagem de Luan pelo Grêmio. Um dos clássicos foi o do Gauchão de 2018, vencido pelo Tricolor por 2 a 1.
No Gre-Nal 413, Luan fez dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 23, ele abriu o placar. Quatro minutos depois, o camisa 7 ampliou a vantagem. O Inter descontou no segundo tempo, mas não foi suficiente.
Pepê
Um dos clássicos mais importantes da história da rivalidade foi decidido por um jogador da base gremista quem decidiu. Pela Libertadores de 2020, Pepê marcou o gol da vitória do Grêmio no Gre-Nal 427. O atacante recebeu a bola na intermediária e chutou no canto esquerdo de Marcelo Lomba para marcar o único gol da partida.
Ricardinho
Pelo Gauchão de 2021, o Grêmio saiu vitorioso no clássico 431. Thiago Galhardo abriu o placar no primeiro tempo para o Inter. No entanto, o Tricolor buscou a virada na segunda etapa.
Diego Souza empatou. Depois, foi da cabeça de um jovem da base que a vitória veio. Aos 43 minutos, Ricardinho cabeceou com categoria para entrar para a história do Gre-Nal.
Elias e Bitello
No Gauchão de 2022, dois jovens revelados pelo Grêmio ajudaram a vencer o Gre-Nal 436. O Tricolor foi avassalador no início de jogo, pois em 22 minutos já vencia por 2 a 0, com gols de Elias e Bitello, ambos da base tricolor. No segundo tempo, Diego Souza fechou o placar em 3 a 0.
