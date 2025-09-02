Relembre a carreira de Willian, que está próximo de assinar com o Grêmio

Willian em ação pelo Chelsea. Adrian DENNIS / AFP

O Grêmio está próximo de assinar com Willian, meio-campista de 37 anos, que já atuou em grandes clubes da Europa e defendeu a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo. O jogador está sem contrato desde julho, quando deixou o Fulham, da Inglaterra.

O país onde o jogador mais brilhou foi a Inglaterra. Porém, seu começo de carreira foi no Corinthians. Ele chegou ao clube paulista em 1998, com 10 anos, e foi efetivado no time profissional em 2006.

No ano seguinte, começou a se destacar, recebeu a camisa 10 e foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sendo uma das maiores negociações da história do Corinthians. Foram pagos 14 milhões de euros (R$ 37 milhões, na cotação da época).

Foram cinco temporadas no futebol ucraniano. Willian se destacou pela habilidade com a bola no pé e velocidade pelo lado direito do campo.

Sucesso no Chelsea

Em janeiro de 2013, o jogador foi negociado para o Anzhi. No entanto, a passagem pelo futebol russo foi curta, já que o clube precisou passar por uma reestruturação. Assim, Willian foi comprado pelo Chelsea em agosto daquele ano.

Foi nos Blues que o atleta mais brilhou na carreira. Entre 2013 e 2020, ele conquistou duas vezes a Premier League, venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além do título da Europa League de 2018/2019.

Passagem pela Seleção

As atuações pelo Chelsea lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira. Willian esteve entre os convocados para as Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

No primeiro Mundial, o meio-campista entrou em quatro jogos, incluindo o fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, além de ter sido titular contra a Holanda, na decisão do terceiro lugar.

Na Copa de 2018, Willian foi titular nos cinco jogos disputados pela Seleção. Ele atuou como ponta-direita, mas não balançou as redes na competição.

O título conquistado pelo jogador foi em 2019, quando o Brasil foi campeão da Copa América. Willian foi o camisa 10, mas começou todos os jogos no banco de reservas, entrando em alguns, e marcando apenas um gol na campanha.

Idas e vindas

O jogador deixou o Chelsea em 2020 e foi anunciado pelo Arsenal, rival direto do antigo clube. O início foi positivo, mas depois perdeu espaço na equipe por conta das atuações discretas.

Em agosto de 2021, Willian rescindiu com o Arsenal e assinou um retorno ao Corinthians. O contrato assinado foi até 2023, mas um ano antes do acordado, ele rescindiu com o clube paulista por conta de escolhas familiares.

O jogador voltou para Londres, desta vez para defender o Fulham. Foram duas temporadas sendo importante na Premier League, com 10 gols marcados em 67 partidas.