Reforçômetro: como foram, até agora, os jogadores contratados pelo Grêmio em 2025

Cuéllar melhorou de rendimento desde que voltou da última lesão muscular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O setor de desembarque do Aeroporto Salgado Filho foi bastante movimentado por jogadores do Grêmio neste ano. Ao todo, em nove meses, são 18 reforços que chegaram a Porto Alegre para jogarem na Arena.

O aproveitamento, no entanto, não é dos melhores. O departamento de futebol apostou em nomes de todos os perfis.

De jovens em busca de oportunidades, como é o caso de Jorge e Enzo, a atletas renomados no futebol mundial, casos de Cuéllar, Arthur e Carlos Vinícius.

A lista completa ainda terá Willian, que não foi anunciado oficialmente pelo Tricolor, mesmo que esteja com tudo encaminhado para ser alternativa para Mano Menezes na reta final do Brasileirão.

Confira a avaliação dos jogadores contratados pelo clube para a temporada de 2025.

Reforçômetro

Tiago Volpi - APROVOU

Titular desde sua contratação, o goleiro passou por algumas oscilações. Mas o bom rendimento nos últimos jogos o recolocou em alta junto ao torcedor. Além de fazer boas defesas contra o Flamengo, o goleiro também se mostrou decisivo ao converter o pênalti que garantiu o empate em 1 a 1 no Maracanã.

Jorge - REPROVOU

Anunciado em março, o goleiro ex-Pelotas ainda não teve oportunidades no time principal. Ele ficou no banco de reservas em duas partida, mas costuma nem ser relacionado para as partidas pelo técnico Mano Menezes.

Wagner Leonardo - APROVOU

Contratado para ser um dos titulares do sistema defensivo, o zagueiro deu boa resposta em campo. Mesmo que tenha perdido a vaga como titular para Kannemann na sequência recente de jogos, segue como peça importante no grupo e uma das lideranças no vestiário.

Balbuena - EM OBSERVAÇÃO

O retorno técnico foi positivo com o paraguaio. O problema é que em seu terceiro jogo, acabou lesionado após levar um carrinho de Aylon e só voltará a jogar no ano que vem. A expectativa era de que ele seria o titular do lado direito da defesa até o final do Brasileirão.

João Lucas - REPROVOU

Foi o primeiro reforço anunciado para 2025. Depois de um bom Brasileirão pelo Juventude, o lateral tinha a expectativa de brigar com João Pedro pela titularidade. Mas o rendimento em Porto Alegre não lembrou em nada as boas atuações mostradas no clube da Serra. Hoje é a terceira opção para o setor.

Marcos Rocha - EM OBSERVAÇÃO

A amostragem ainda é pequena, mas o lateral deu resposta muito positiva em seus dois jogos no Grêmio. Apresentou o melhor desempenho na função entre as alternativas atuais do grupo de jogadores.

Lucas Esteves - REPROVOU

Teve todas as oportunidades para garantir a titularidade no primeiro semestre. Contratado para substituir Reinaldo, o lateral oscilou de rendimento e perdeu lugar na equipe para Marlon no Brasileirão.

Luan Cândido - REPROVOU

Contratado para ser opção na defesa ou na lateral-esquerda, o ex-jogador do Bragantino teve uma péssima passagem pelo Grêmio. Acabou marcado por erros graves, como a expulsão ainda no primeiro tempo no empate em 3 a 3 com o Athletic pela Copa do Brasil. Fez apenas três jogos pelo Grêmio. Foi emprestado para o Sport.

Marlon - APROVOU

O rendimento coletivo do time ainda não é o ideal, mas o lateral deu estabilidade ao lado esquerdo da defesa. Desde a boa estreia no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão, Marlon fez 19 partidas e deu duas assistências desde abril. Se seguir nesse ritmo, sua cláusula de compra obrigatória será ativada. O Cruzeiro receberá cerca de 3,5 milhões de dólares quando o atleta fizer 25 jogos pelo Grêmio.

Enzo - EM OBSERVAÇÃO

Uma das contratações mais surpreendentes da temporada. O lateral de 23 anos foi indicação da comissão técnica de Mano Menezes. Veio do CSA, rebaixado para a Série D, e será alternativa para o Tricolor depois da data Fifa. Poderá fazer sua estreia no jogo contra o Mirassol, dia 13 de setembro.

Erick Noriega - EM OBSERVAÇÃO

A estreia entusiasmou. Além de apresentar bom rendimento como zagueiro, posição em que foi escalado como titular contra o Flamengo, também mostrou potencial nos minutos em que foi utilizado como volante. Foi buscado para jogar no meio-campo, mas a lesão de Balbuena abre uma vaga no time titular para o defensor.

Cuéllar - APROVOU

A resposta seria diferente se o reforçômetro fosse feito alguns dias atrás. O rendimento desde o retorno da sua última lesão foi muito positivo e ajudou o meio-campo gremista a ser mais sólido defensivamente. A perspectiva de dupla com Arthur no setor é uma das apostas de Mano para o retorno do Brasileirão.

Camilo - REPROVOU

Chegou ao clube vindo da Rússia. Foi uma aposta de Gustavo Quinteros para ser um volante de perfil mais marcador, mas não conseguiu se afirmar como opção prioritária para o setor. Acabou como alternativa de improvisação para Mano na lateral-direita.

Arthur - EM OBSERVAÇÃO

A resposta para a questão do reforçômetro só será conhecida após a estreia. Mas pela qualidade técnica já conhecida, a tendência é de que ele seja um dos pilares da equipe para o restante do Brasileirão.

Alex Santana - EM OBSERVAÇÃO

Desembarcou em Porto Alegre referendado por Mano Menezes. Mesmo com a indicação feita pelo técnico, o volante ainda não agradou. Depois do bom rendimento na estreia contra o Zequinha, na conquista da Recopa Gaúcha, o meio-campista não conseguiu cumprir a expectativa criada desde sua chegada.

Cristian Olivera - EM OBSERVAÇÃO

Começou a passagem pelo Grêmio em alta. Mas o rendimento não é o mesmo nas últimas semanas. Não é apenas a seca de gols nos últimos nove jogos. Parece não ter encontrado seu futebol desde as lesões. Está com a seleção do Uruguai. É candidato a perder a titularidade com a chegada de Willian.

Amuzu - REPROVOU

Passou muito tempo lesionado. Mesmo quando esteve em campo, não mostrou o rendimento esperado. Perdeu ainda mais espaço com a ascensão de Alysson no grupo principal. Tem 21 jogos, dois gols e uma assistência.

Carlos Vinícius - EM OBSERVAÇÃO

Mesmo que Braithwaite siga como titular, o centroavante parece estar cada vez mais em alta com a comissão técnica. Seu estilo de jogo, mais físico e de ser um pivô de referência para os colegas, casa bem com a estratégia pensada por Mano.