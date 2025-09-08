Reforço do Grêmio, Willian comenta reencontros com Mano Menezes e Carlos Vinícius: "Bom revê-los"

Atleta tem trabalhado com o elenco gremista no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (9), Willian será apresentado oficialmente como jogador do Grêmio. Mas, antes de atender à imprensa, o meia comentou sobre os primeiros dias de trabalho no CT Luiz Carvalho, onde reencontrou velhos conhecidos.

Um deles é o centroavante Carlos Vinícius, com quem jogou no Fulham, da Inglaterra.

— Esse é uma figura. Faz três anos que eu conheço ele. Quando voltei para a Inglaterra, nós chegamos praticamente na mesma época e ele se tornou um grande amigo — declarou Willian, em vídeo divulgado pelo clube, e seguiu:

— Um cara que é engraçado, tem um coração gigante e, com certeza, foi uma das pessoas que me ajudaram a vir para cá.

Primeira convocação

Outra referência é o técnico Mano Menezes, com quem trabalhou na Seleção Brasileira, quando foi convocado para amistosos contra Gabão e Egito — ambos vencidos por 2 a 0.

— Minha primeira convocação para a Seleção foi com ele, em 2011. Foram dois jogos amistosos. Depois, nunca mais trabalhamos juntos, mas algumas vezes via ele em algum lugar, o Sidnei Lobo também (auxiliar técnico) — comentou Willian.

O jogador também elogiou o trabalho do técnico:

— Foi importante e foi bom revê-los e ver que estão fazendo de tudo para colocar o Grêmio no lugar que sempre deve estar, que é brigando por títulos, na parte de cima da tabela. Então, ele é um grande treinador e tem tudo para continuar dando certo.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta de 37 anos está sendo preparado para estrear no clássico Gre-Nal agendado para o dia 21. Como não atua desde o início de maio, o jogador passará por uma espécie de pré-temporada no CT Luiz Carvalho, ficando de fora do jogo contra o Mirassol, no próximo sábado (13), na Arena.