Quem são os jovens observados pelo Grêmio para o time principal

Gabriel Mec e Luis Eduardo, ambos com 17 anos, são as grandes apostas do Grêmio para o futuro. Lucas Uebel

De olho no presente, mas também com um olhar ao futuro, Mano Menezes molda o Grêmio dentro dos muros do CT Luiz Carvalho. A principal responsabilidade do técnico é formar uma equipe capaz de vencer o Mirassol no próximo sábado (13), na Arena. Mas a comissão técnica também carrega outra responsabilidade.

Algo que vai muito além do Brasileirão. Mais do que encontrar uma escalação, preparar uma equipe competitiva, o técnico também carrega a responsabilidade de integrar ao time profissional uma nova geração de talentos.

A relação de jovens já é conhecida por muitos torcedores. Depois de Gustavo Martins, Riquelme, Alysson e Viery, que já estão afirmados e muitas vezes aparecem na escalação como titulares, a lista de promessas em busca de oportunidades ganhou acréscimos nas últimas semanas.

Dois nomes estão em destaque nessa relação. Uma dupla que também está em alta na seleção brasileira sub-17. Gabriel Mec, uma das principais apostas para o futuro do Grêmio, iniciou 2025 nessa condição. Ele fez sua estreia pelo time principal no Gauchão, com apenas 16 anos na época.

Mas uma lesão sofrida com a seleção o tirou de ação na reta final do Estadual. Agora, recuperado, o jovem voltou a aparecer com a equipe profissional. Ele ficou como opção no banco de reservas contra o Flamengo, no Maracanã. Aposta no clube, Mec teve proposta recusada pela direção para sair no ano que vem para o Shakhtar Donetsk. Os ucranianos ofereceram cerca de R$ 108 milhões pelo meia-atacante.

— É um menino que na base conosco atuou por dentro e também na extrema, principalmente a extrema do lado esquerdo. Se destaca principalmente pelas questões técnicas. É muito talentoso, que realmente chama atenção por essas valências. Tem capacidade muito grande de controlar a bola, de improvisar, tem um para um ofensivo muito forte. E isso acaba o destacando, né? A gente comenta que é um perfil com a cara do jogador brasileiro, com o DNA do jogador brasileiro, que tem muito recurso. A evolução física que ele vem tendo, comprometimento diário, dedicação nos trabalhos, nos treinamentos, vai potencializar ainda mais — disse Ruimar Kunzel, técnico da categoria sub-17 do Grêmio.

Defensor observado

Seu companheiro de seleção também acabou integrado a essa rotina de trabalho com a equipe principal. O zagueiro Luis Eduardo, 17 anos, está em observação por Mano. Destro, o zagueiro também pode ser utilizado como lateral-direito. A avaliação na base é de o jovem tem margem para evoluir em alguns quesitos, mas a parte técnica e a velocidade do defensor são atributos que o destacam. Ele é fruto da rede de observadores gremistas pelo país. Luis foi descoberto no Futuca, uma escolinha do nordeste.

— Tem uma ótima estatura, é um menino que tem uma velocidade impressionante, uma recuperação muito boa também. É um menino que eu considero bem completo nas questões técnicas, desde ações mais simples, como passe, como cabeceios ofensivos e defensivos. Algumas situações mais complexas também, as questões de enfrentamento, de abordagem. Além dessas questões físicas, e técnicas, é um menino que é muito comprometido. É muito trabalhador, está sempre disposto a evoluir. Está sempre disposto realmente a buscar excelência — comentou Ruimar.

A dura concorrência do atacante

Na relação atual, um outro jovem também está presente na relação de jogadores observados por Mano Menezes. Jardiel também ganhou algumas oportunidades. Mas o centroavante de 20 anos tem caminho mais complicado para seguir recebendo minutos. A concorrência com Braithwaite, Carlos Vinícius e André Henrique dificulta para o jovem. Mas a direção aposta que ele também fará parte dos planos de futuro do Grêmio.