Fim da seca em casa anima Grêmio para sequência de jogos em São Paulo

Time de Mano Menezes fez dois gols no segundo tempo e assegurou a vitória na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O domingo fez os gremistas respirarem aliviados com a quebra da sequência de quatro jogos sem vencer do Grêmio na Arena. Com dois jogos fora nas duas próximas rodadas do Brasileirão, o técnico Mano Menezes viajará à São Paulo (Santos e Bragantino) com a tranquilidade de quem tem, momentaneamente, a sexta melhor campanha do segundo turno.

Não bastasse isso, o 3 a 1 contra o Vitória trouxe alívio ao Tricolor, que abriu 10 pontos do Z-4. E mais: o time subiu do 11º para o 10º lugar com 32 pontos, oito abaixo do G-6 e a dois do G-8.

— A gente não vencia em casa há bastante tempo. A primeira delas demora um pouquinho mais, tem que fazer um pouquinho mais de força. Quase a forceps, como se diz. Acho que a gente colheu esse resultado importantíssimo depois de bastante tempo, diante do nosso torcedor — ressaltou Mano.

Mesmo sem seus dois principais centroavantes (Braithwaite e Carlos Vinícius), a produção ofensiva gremista cresceu. Nos últimos sete jogos, a equipe de Mano marcou 11 vezes — nove deles marcados contra Atlético-MG, Inter e Vitória. Mano reconheceu a melhora técnica e na construção das jogadas:

— Penso que é uma evolução natural da continuidade do trabalho, de poder repetir determinadas coisas, da chegada de jogadores importantes. Chegou o William, chegou o Arthur, chegou o Marco Rocha. E a nossa bola começou a sair melhor da primeira etapa de construção. Nossa bola sai muito mais tranquila do que saía antes — finalizou.

O resultado foi construído com o apoio dos mais de 41 mil torcedores que estiveram na Arena, mas também com a força do banco de reservas. Amuzu, Cristaldo e Aravena, que entraram durante o segundo tempo, participaram de dois dos três gols. Participações reconhecidas por Mano, mas também pelos colegas.

— A gente vinha buscando essa vitória em casa. E aí você vê a força do grupo. Dois que entraram, fizeram a diferença, resolveram o jogo pra gente. É isso que a gente vem batendo na tecla, é a força do grupo. Jogar em casa também favorece a gente, com a força da nossa torcida, então, cara, todo mundo de parabéns. É isso, é continuar assim — salientou Arthur, que jogou os 90 minutos pela segunda vez desde sua volta.

Cristaldo, inclusive, deve virar alternativa ao técnico Mano Menezes para os confrontos contra Santos e Bragantino. Isso porque o meia Willian teve confirmada fratura em um dos ossos (metatarso) do pé direito após pancada ainda no primeiro tempo. O camisa 88 está fora dos próximos jogos, e o lateral-direito Marcos Rocha pode ser preservados na viagem à São Paulo.

— Tirei Marcos Rocha porque estava previsto que ia tirar, para que a gente não levasse a um desgaste maior, em função de que ele não vinha jogando tanto e foi um jogador importante para a gente — completou o treinador gremista.

Quem pode retornar à equipe é o meia colombiano Cuéllar. Ele foi preservado do confronto contra o Vitória no domingo, mas será reavaliado pela comissão técnica para a viagem de terça-feira. A tendência é que ele fique à disposição apenas para o jogo em Bragança Paulista, no dia 4 de outubro, sábado, às 18h30min. Carlos Vinícius, no entanto, deve ficar de fora.