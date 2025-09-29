Grêmio

Em ascensão
Notícia

Fim da seca em casa anima Grêmio para sequência de jogos em São Paulo

Depois de fazer sete pontos em nove com três partidas em Porto Alegre, Tricolor sairá do RS para enfrentar Santos e Bragantino

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS