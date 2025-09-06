Quatro tentativas, projeto 2026 e família: os bastidores do acerto entre Grêmio e Willian

Atleta de 37 anos chega com contrato até o final de 2026. Adrian DENNIS / AFP

Desembarcou em Porto Alegre na manhã de sexta-feira (5) o último reforço do Grêmio da janela de transferências deste ano. Willian, 37 anos, chegou à Capital acompanhado da família.

Formado na base do Corinthians, mas com destaque e personagem de uma era recente da Seleção Brasileira como destaque do Chelsea, o meia-atacante volta ao Brasil para ser mais uma peça de Mano Menezes para a disputa do Brasileirão. Mas os planos para o novo reforço vão além desta temporada.

Como descrito à Zero Hora, "o namoro entre Grêmio e Willian era antigo". A admiração no clube pelo jogador vem de longa data. O Tricolor tentava trazer Willian desde dezembro de 2023. Uma segunda investida aconteceu na janela de julho de 2024.

A terceira tentativa foi feita no início deste ano. Até que, agora, as condições mudaram. E foi possível avançar para a assinatura. Um vínculo que ligará o jogador ao clube até o final de 2026.

Mesmo que não tenha sido possível concretizar o negócio, os contatos anteriores criaram familiaridade entre as partes. Um outro trunfo foi a confiança do atleta em pessoas que estão em Porto Alegre.

Relação próxima

Nesta parte, se destaca a relação com algumas das pessoas envolvidas na negociação. O diretor-executivo Luis Vagner Vivian e Fernando Lázaro, são conhecidos desde a época da Seleção Brasileira.

Recém-contratado, Carlos Vinícius também falou do clube e de Porto Alegre. Eles eram companheiros no Fulham até maio deste ano. E agora reeditarão essa dupla no Tricolor.

Um dos trabalhos feitos pelo departamento de futebol foi de mostrar ao jogador que o retorno ao Brasil seria positivo. Após uma experiência ruim no Corinthians, entre 2021 e 2022, o meia afirmou que não voltaria a jogar no País novamente.

Ele e seus familiares receberam ameaças nas redes sociais. O que fez com que ele decidisse voltar ao futebol europeu.

— Não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde comecei porque eu quis e o Corinthians também, mas já pensava em continuar até o fim na Europa — disse Willian, em entrevista ao portal PL Brasil.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o Grêmio fez uma apresentação para falar de Porto Alegre e da estrutura que acolheria o jogador e seus familiares aqui. Com a questão pessoal de acordo, a parte esportiva também agradou.

Mirando o futuro

Além da expectativa de recuperação na reta final deste ano, pessoas ligadas a Marcelo Marques também conversaram com o atleta. E a previsão de investimento na formação de uma equipe competitiva para 2026 foi importante.

Os movimentos feitos nesta janela, todos com permanência até o final da próxima temporada, reforçaram o discurso. Arthur, Carlos Vinícius, Marcos Rocha e Balbuena são nomes conhecidos e respeitados no mercado.

A perspectiva inicial, apesar da condição física do jogador ter rendido elogios, é de que será preciso mais alguns dias de trabalho para que ele esteja apto a jogar. Caso a estreia não aconteça contra o Mirassol, o Gre-Nal do dia 21 de setembro é o alvo da comissão técnica para contar com o meia-atacante em campo.

Um reforço de peso para mudar a realidade do sistema ofensivo do Grêmio na reta final do Brasileirão.