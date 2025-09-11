Quatro jogadores disputam duas vagas no time do Grêmio para enfrentar o Mirassol

Braithwaite, Carlos Vinícius, Dodi e Cristaldo são as alternativas. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Gremio

A certeza é que Arthur estará em campo, mas há uma dúvida do meio para a frente, com quatro jogadores brigando por duas vagas: Braithwaite, Carlos Vinícius, Dodi e Cristaldo.

Desta forma, nove atletas estão praticamente definidos: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur, Alysson e Kike Olivera.

Dois centroavantes

Para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, Mano optou por uma dupla de centroavantes que tinha Braithwaite e Carlos Vinícius.

A manutenção desta formação, no entanto, pode não se repetir. Na entrevista pós-jogo, o treinador explicou que foi uma escolha pontual pela perda de Alysson, que havia sofrido uma entorse no tornozelo.

— A gente não precisava ter um armador. Nós íamos trabalhar com linhas mais baixas e íamos transitar. Escolhemos ter dois mais fortes para tentar segurar a bola para dar tempo de chegar — explicou ele.

Carlos Vinícius ou Braithwaite

Se tiver de eleger apenas um camisa 9, o comandante gremista precisará escolher a característica necessária para atuar em casa. Braithwaite é reconhecido pela capacidade de participar da construção do jogo, enquanto Carlos Vinícius atua mais posicionado na área.

— Eu acho que o mais importante é a gente ter isso sempre muito claro para nós, fazer as escolhas que são melhores para a equipe e vamos andando. E nos próximos jogos veremos aí os próximos capítulos — justificou Mano após sacar o dinamarquês contra o Flamengo.

Cristaldo

Depois de perder espaço no elenco, o meia argentino reapareceu nos últimos jogos do Grêmio e foi elogiado por Mano no Rio de Janeiro. Assim, pode reaparecer na Arena, com um dos centroavantes à frente.

— Acho que o Cristaldo entrou bem, depois de bastante tempo. É um jogador que a gente acredita que vai se recuperar pela característica que o time passa a ter. Com jogadores que vão dar mais passe e mais volume — avaliou o técnico gremista.

Dodi

No Maracanã, Dodi foi escalado aberto pelo lado direito para acompanhar os avanços de Ayrton Lucas. Se não repetirá a tarefa diante de Reinaldo, peça importante do Mirassol, poderá formar um tripé de volantes.

— Eu vejo o Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem aí dois primeiros agora: Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função e a gente tem Noriega que é um jogador primeiro. Então, a gente vai deixar essa função para eles. E vai colocar Arthur, que é um jogador de passe, um jogador de movimentos curtos, inteligentíssimos. Já deu para ver nos primeiros treinamentos aquilo que ele acrescenta — concluiu Mano.