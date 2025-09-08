Quantos jogos faltam para Marlon atingir a cláusula de compra obrigatória pelo Grêmio?

Tricolor precisa pagar 3,5 milhões de euros para adquirir o jogador em definitivo. Duda Fortes / Agencia RBS

Está aberta a contagem regressiva para que Marlon atinja a cláusula que obrigará o Grêmio a comprá-lo em definitivo junto ao Cruzeiro. O contrato de empréstimo, assinado em abril, estabelece que o Tricolor precisa adquiri-lo em definitivo caso o jogador faça 25 jogos como titular.

Emprestado pelo clube mineiro, o atleta disputou 19 partidas com a camisa gremista até o momento — sendo 15 pelo Brasileirão, duas pela Copa do Brasil e duas pela Copa Sul-Americana. Portanto, restam seis partidas para ativar o gatilho.

Desde que chegou a Porto Alegre, Marlon tomou conta da lateral esquerda, ficando de fora de apenas dois jogos: contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, por impedimento contratual, e contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, por acúmulo de três cartões amarelos.

Caso não ocorra nenhum imprevisto e o camisa 23 dispute todos os próximos compromissos pelo Tricolor, o objetivo será alcançado no início de outubro, contra o Bragantino, fora de casa.

Ativada a cláusula, o Grêmio precisará pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual) ao final da temporada, antecipando o fim do vínculo com o clube mineiro que se encerra em dezembro de 2026.