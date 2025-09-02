Quanto o Grêmio precisa pagar para comprar lateral do CSA em definitivo

Jogador chega ao Tricolor por empréstimo sem custos. Allan Max / CSA/Divulgação

O lateral-esquerdo Enzo, do CSA, é um dos últimos contratados de 2025 no Grêmio. O jogador chega ao Tricolor por empréstimo sem custos até dezembro deste ano e pode permanecer caso o desempenho agrade aos gaúchos.

A reportagem de Zero Hora apurou que há duas cláusulas possíveis para estender o vínculo do atleta. A primeira é uma extensão do contrato de empréstimo até março de 2026.

Caso queira manter o lateral em definitivo, o contrato prevê que o Grêmio pague R$ 2 milhões aos alagoanos. Este valor corresponde a 80% dos direitos econômicos do atleta.

Destaque na Copa do Brasil

Com 1m80cm, o jogador chamou a atenção da direção gremista quando o CSA eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Enzo foi titular nos dois confrontos que garantiram a classificação histórica da equipe alagoana no torneio.